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快訊／台中一中首傳學生確診　班級停課10天改線上急匡51人

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中一中今有學生確診。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中一中22日接獲衛生局通知校內1名學生確診，校方稍早發出公告，該班全班停課10天，改採線上教學。另外，因該名學生上下學是搭乘學校專車，以及有接觸其他班級不同學生，相關的51名接觸者也暫停實體課程3天，並進行自主健康監測。

台中一中表示，該名學生前天出現感冒症狀，當晚回家做快篩呈現陽性，隔天一早至醫院做PCR檢測，校方為求慎重，已於昨日先將該班級進行預防性停課，今日報告出爐確診，校方再依據規定，將原本該班級的密切接觸者等37名同學暫停實體課程至4月30日，並居家隔離10天。

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另外，該名確診學生有搭乘專車及跑班，相關接觸者分別有28人、23人，此51人將依據中央規定，採暫停實體課程3天，並須進行自我健康監測到24日。

台中一中指出，雖然停課但不停學，期間老師會依原定表以線上同步或自主學習進行學習，線上教學為正式課程，不另行補課。

台中一中呼籲在校學生，請全校師生做好暫停實體上課的準備，每日將課程相關資料帶回家，以利課程順利進行。提高防疫意識，生活中除用餐飲水外，務必全程配戴口罩，用餐請使用隔板；出門前請在家確認健康狀況，若體溫超過38度C（額溫大於等於37.5度C）或有呼吸道症狀者，請勿上班、上課，應盡速就醫。
 

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