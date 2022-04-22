獨／「你小孩被匡列了」高雄家長炸鍋　安親班一早通知才知道

▲高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市防疫記者會在22日公告確診者足跡，其中包含了7間補習班以及課後安親班，讓高雄市衛生局人員相當擔心，把補習班視為高風險熱區，而《東森新媒體ETtoday》接獲投訴，表示22日上午有一家安親幼兒園又有確診者足跡，但因為名單在中午時才會送到衛生局進行疫調，所以並未在22日記者會公布。

22日就有家長向《東森新媒體ETtoday》投訴，表示高雄市有一家安親幼兒園一大早就被通知匡列，因為安親班當中一名國小學童確診，所以造成幼兒園師生被匡列，這讓家長非常驚恐，雖然確診者是不同年齡，也不同學校，但是被匡列，而且都沒有接到衛生局相關單位的通知。

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▲高雄市一名家長投訴，自己的小孩被通知匡列 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在下午三點左右，安親班的老師傳訊息給家長表示：「陸續會收到採檢通知，因為學生名冊中午才送到衛生局，防疫人員需要一些時間作業，請耐心等候通知，而且篩檢結果出來之後，再麻煩家長要通知學校」。

記者求證高雄市衛生局，衛生局表示目前也無法確實了解投訴者所指稱的安親幼兒園是否已經被匡列，因為近期發生在「補習班」跟「安親班」的確診個案真的有點多，像是22日記者會公布的足跡就有7家，而且更令人憂心的事，補習班跟安親班的學生都來自不同學校，所以只要有一名學生確診，很可能就會造成多家學校內的染疫風險，所以要逐一去匡列採檢，真的要耗費不少功夫。

▲高雄市一名家長投訴，自己的小孩被通知匡列，但並未收到政府單位的通知。（圖／記者吳奕靖翻攝）