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金門+2！家族群聚累計6確診　4／24馬拉松照常舉行

記者林名揚／金門報導

金門縣今（22）日新增2名確診者，其中1人為昨天的家族群聚個案，CT值15.13，另一個案為40多歲女性，已接種BNT疫苗2劑，21日陸續出現喉嚨乾、有痰、頭痛等症狀，22日至金門醫院就醫，經PCR採檢陽性，CT值12.5。

▲▼金門新增兩例確診。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門今（22）日新增兩例確診。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣衛生局表示，家族群聚案至今累計6人確診，全部收治在金門醫院隔離病房，作妥善之醫療處置，並安排匡列之密切接觸者優先入住防疫旅館，降低社區傳播之風險，而整體疫調目前仍在持續中。

▲▼金門新增兩例確診。（圖／記者林名揚翻攝）

▲清潔人員針對確診足跡進行清消。（圖／記者林名揚翻攝）

目前匡列居家隔離者共124人，包含密切接觸者親友、公司員工、兩間學校同班同學和老師、球館教練和學員等；另因確診者之同班同學年齡較小無法自理，另匡列學生家長陪同；針對今日新增確診者之相關密切接觸者，疫調持續進行。

家族群聚案相關確診者足跡，除昨天公佈的地點外，新增足跡為金門醫院，金湖菜市場，金沙菜市場，黑雅砌咖啡廳。

此外，新確診個案在18日宴請台籍來金親友8人，其中2人在21日確診，針對台籍確診者3位在金足跡正在疫調中，目前掌握到資訊包括：統一超商（金央）、翟山坑道、廉坤牛肉店、家福金門分公司、怡亨酒舖、全家便利商店（瓊林店）、金沙閔氏田園（一朵民宿）、統一超商（中蘭）、髮莊沙龍（金沙）、津味早餐、天之桂貢糖(總兵署旁)、金門金山煙燻鵝肉、三商行金門分公司、名樣運動用品、集成鍋貼(外帶)等。

至於今日另新增女性個案也已收治於金門醫院隔離病房，目前匡列密切接觸者3人，同住小孩2人，PCR皆為陰性，視同無傳染力。個案完成部分疫調，包括金城土地銀行、金城郵局、縣聯社、金城康是美、大賀藥局、禾心診所，其他仍在持續進行。至於同住學童也入住防疫旅館，並將就讀的班級採預防性停課，分送該班級師生家用快篩試劑自行檢驗，讓師生及家長安心。

外界關心是否啟動機場快篩？縣府表示，基於目前民眾疫苗覆蓋率高，輕症及無症狀高達90%以上，目前似無啟動機場快篩之必要，但金門縣政府仍會用最嚴格的標準來保障鄉親建康，會隨時動態調整防作為。

24日即將舉行的金門馬拉松活動，目前統計有746名跑者來金，低於平日來金旅遊人數，但為避免讓鄉親恐慌，並使跑者安心，免除不必要的群聚，金門縣政府也將活動流程減化，取消開（閉）幕式及啦啦隊活動，單純回歸路跑活動。

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