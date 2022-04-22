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快訊／績優特戰士官2槍轟爆討債人　檢方依殺人未遂罪聲押禁見

記者陳雕文、劉昌松／台北報導

新北市中和區一名錢莊人員聽從公司指令，向吳姓特戰士官討債20萬元，不料特戰士官已還款300萬元卻仍遭到追討，雙方於21日凌晨在北市和平東路巷內談判，不料錢莊人員遭士官行刑式槍擊，還被載到新北福和橋停車場丟包，過了12小時才被警、消發現送醫，救護人員表示，當下沒發現異狀，到院後才發現彈孔。而最新進度指出，該名特戰士官遭檢方依殺人未遂罪嫌聲請羈押禁見。

▲▼槍擊。（圖／記者陳雕文攝）

▲吳姓特戰士官疑無法忍受高利貸討債，行刑式槍擊討債人。（圖／記者陳雕文攝）

開槍的29歲吳姓士官隸屬於陸軍航空特戰指揮部「天龍部隊」，因為好賭成性，積欠賭債再加上投資失利，導致一時無法周轉，數年前開始向地下錢莊借錢，從此陷入高利貸的泥沼，到後來賭債還清，變成被錢莊人員追著跑，陸陸續續還給錢莊300多萬還是持續被追債。

▲▼醉倒。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼士官持槍犯案後換車逃進新店山區，原本打算輕生，最後醉倒被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼槍擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，吳姓士官因最近又被追討一筆20萬的款項，決定豁出去了，改造槍枝還自製子彈，並把25歲鄭姓錢莊成員約到台北大安區和平東路的巷子裡。等鄭男到場後，喝酒壯膽的吳男掏出槍枝朝鄭男後腦連開2槍！然後把全身是血的鄭男扛上車後座，載到新北福和橋丟包，接著再換車跑去新店山區。後來吳男還企圖跳新店溪輕生，但因為不勝酒力倒地昏睡，結果被永和警方循線逮捕。

▲▼槍擊。（圖／記者陳雕文攝）

▲吳姓特戰士官遭檢方依殺人未遂罪向地院聲押禁見。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方查出，鄭男住在嘉義，鄭妻聽丈夫說要到台北處理債務糾紛，結果後來就斷了聯繫，她在情急下報案，嘉義警方調查發現鄭男住在新北市，轉報給中和警方警方調查，發現鄭男的車輛停在永和區的福和橋停車場，因此再轉報給永和警方，永和警方21日中午到場發現鄭男倒在後座，因此轉報消防協助送醫。

警、消起初還以為是一般的疾病救護，沒想到檢查發現鄭男全身是血且頭部有彈孔！立即將其送醫急救，到院進行斷層掃描，發現鄭男顱內卡著2顆子彈，插管維持生命到22日早上。救護人員表示，「腦部中槍隔了這麼久竟然還活著，真的命很大」。但知情人士透露的最新急救進度並不樂觀，「儘管鄭男目前有在呼吸，但救活的機率很低，就算手術順利也是植物人」。

據了解，吳姓士官在軍中表現相當優秀，去年考績還拿優等，軍方獲悉後也相當震驚，目前正在釐清吳員情況。該名開槍的吳姓中士在軍中表現十分優秀，去年考績還拿下優等(相當於90分至94分)，據內部人員透露，通常一般人員年度考績都是甲上(85分到89分)，「要拿到優等真的是表現非常優秀才會有！」目前軍方在獲悉吳員犯下槍擊案後，內部正在釐清為何吳員有欠債的狀況仍能拿下優等考績，並透露若能早點知道吳男狀況，或許就能提早拉他一把，不會讓他做出如此激進的行為。

特戰士官被逮後，警方依法移送地檢署偵辦，稍早檢方也依殺人未遂罪嫌對吳男聲押禁見。

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