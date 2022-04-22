開直播「為何不早點確診」被罵爆　南投師9度道歉...還是GG了

記者周亭瑋／綜合報導

南投縣一名男老師日前參加阿妹演唱會，染疫後傳給班上學生，共3所學校遭波及停課；然而，男師卻在隔離中直播狂言，「隔離後薪水照領，還不用扣錢，為何不早點確診？」一席話引爆家長怒火，眼看輿論越燒越大，他再度現身道歉，南投縣府教育處也將召開考績會，對於其不當言論議處。

該名老師在南投縣竹山鎮國小任教，日前北上看阿妹演唱會，結果返校後疑似出現咳嗽症況，但卻沒有通報也未戴口罩，害得班上一名學生確診，所以全校停課10天，由於該名同學有上安親班，因此同間安親班另兩所國小的部分同學，也自主停課1.5天。

離譜的是，該名老師竟在直播中大言不慚地說，「（隔離期間）薪水照付，縣府會幫你出代課費，裝肖仔，這樣都來這邊住就好了」、「薪水照領，為何不早點確診」。

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▲南投確診師道歉。（圖／民眾提供）

此話一出，被廣大家長群起撻伐，「這種言論還配當老師嗎」、「讓他永遠確診吧」、「這種人不配當老師。會誤人子弟」、「這些小朋友的健康，他賠得起嗎」。

對此，南投縣教育處指出，男老師的發言確實不妥，會由學校進行了解，並召開考核會議處，最嚴重將他解聘。

事後，國小師也再度開直播，為了止住輿論的怒火，在短短不到1分鐘內，連9度道歉。