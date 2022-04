俄國一天2場重大火災！　「最大化工廠」黑煙竄天死傷不明

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯21日連續發生2起重大火災,特維爾市(Tver)國防部第二中央研究所大樓起火,造成至少7死30傷,幾小時過後,基涅什馬(Kineshma)的全國最大化學溶劑製造商「德米特里耶夫斯基化工廠」(Dmitrievsky Chemical Plant)也遭祝融,滾滾黑煙高竄雲霄,相關影片在網路上瘋傳,但官方目前尚未透露傷亡及損害情況。

▲德米特里耶夫斯基化工廠(Dmitrievsky Chemical Plant)慘遭祝融。(圖/翻攝自YouTube/DumpingBlog)

「德米特里耶夫斯基化工廠」位於伊萬諾沃州(Ivanovo Oblast)、莫斯科以東約250英里(約400公里),在官網上自稱俄國及東歐的最大化學溶劑製造商之一。該廠生產化學及石化產品,被廣泛用於油漆、橡膠、皮革及食品加工產業,通路銷往世界各地。但是,目前尚不清楚起火原因。

同日稍早,國防部第二中央研究所大樓幾乎完全被大火吞噬,屋頂被燒到坍塌,科學家被迫跳窗求生。根據初步調查,起火點位於二樓,起火原因可能是電線老舊。該機構專門研發新型太空及武器系統,包括用於烏克蘭戰爭的伊斯坎德爾飛彈(Iskander missiles)。

The Dmitrievsky Chemical Plant near Moscow is on fire & beyond saving.



It’s one of Russia’s largest manufacturers of chemical solvents.



The Aerospace Defence Research Institute in Tver burned down earlier in the day.



We are starting to notice a pattern. pic.twitter.com/wzFPCcTAt6