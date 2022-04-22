俄軍疑下令「處決所有烏東戰俘」　烏克蘭公布攔截音檔

#ГУРперехоплення

«Пленных в Попасной приказано убить»

Головне управління розвідки МО України отримало аудіоперехоплення розмови окупантів, в якому йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної (Луганська обл.). pic.twitter.com/iRH0DhmKUi — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 20, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局21日公布一段攔截通話音檔，一名俄國軍官疑似下令，處決烏東盧甘斯克州城鎮「波帕斯納亞」（Popasnaya）所有戰俘。但是，戰爭爆發以來，烏俄資訊戰攻勢猛烈，而這段音檔目前也未獲俄方證實。

戰爭2月24日爆發以來，俄軍屢傳殘忍暴行，包括屠殺平民及虐死戰俘，但也有烏兵冷眼看著俄軍戰俘痛苦斷氣的影片流出。

此前，烏克蘭倖存士兵宣稱，俄軍在一處沾滿鮮血的酷刑室虐待並且活活打死烏軍俘虜，酷刑手段包括扒光衣服、電擊、模擬處決、威脅性侵。烏克蘭官員也表示，俄軍會在屍體及洗衣機等地方安裝爆裂物，企圖殺害無辜的烏克蘭人，還有人因為打開廢棄車輛後車廂而遭炸死。

▲布查鎮發現數百人的亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）



俄軍撤離基輔近郊布查鎮（Bucha）後，當地發現至少數百位平民的亂葬崗，許多人似乎遭到虐待及行刑式處決，震驚國際社會。據報，當地一名11歲男童遭俄兵輪流性虐，母親還被綁在旁邊的椅上、被迫眼睜睜看著一切。另一名14歲少女也被5名俄軍性侵後懷孕。

不過，4月4日流出的一段影片顯示，一群烏兵在基輔西邊德米特里夫卡村（Dmytrivka）抓到滿身是傷的俄軍後，把敵軍雙手反綁，更朝著其中一人連開3槍，看著對方掙扎呼吸，直到痛苦斷氣。這段影片稍後被《紐約時報》及《華盛頓郵報》證實真實性。



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