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中年師患媽媽手「邊寫黑板邊哭」　醫師紅繩懸吊訓練有效改善

▲國中師患「媽媽手」忍痛寫板書，醫師以「紅繩懸吊系統」練肩頸肌力（下同）。（圖／聯新國際聯合診所提供）

▲國中師患「媽媽手」忍痛寫板書，醫師以「紅繩懸吊系統」練肩頸肌力（下同）。（圖／聯新國際聯合診所提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

52歲理化老師長年患「媽媽手」症狀，每次上課在黑板振筆疾書時，劇烈疼痛感即從拇指、手腕關節延伸至整個上前臂，只能含淚苦撐，過去嘗試多種治療都僅有短暫效果，經醫師建議改以「紅繩懸吊系統」訓練多部位肌力，1個多月後大幅改善疼痛困擾，讓她開心說：「終於可以笑臉上課了！」

聯新國際聯合診所復健部主任趙明哲指出，「媽媽手」學名為「狹窄性腱鞘炎」，是由於過度使用大拇指，導致伸拇短肌和外展拇長肌的腱鞘不斷摩擦而發炎腫脹，產生緊繃感；一旦手部想做出取物、轉動、出力等動作時，周邊神經就會過度刺激，使手腕拇指痠痛無力，若拇指用力抓握或扭轉手腕時，疼痛會更劇烈。

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▲國中師患「媽媽手」忍痛寫板書，醫師以「紅繩懸吊系統」練肩頸肌力解圍。（圖／聯新國際聯合診所提供）

趙明哲表示，前述這位老師曾找遍各科醫師，安排穿戴護腕、類固醇注射與熱敷拉筋等手部復健運動，仍無明顯改善，日前甚至連改作業、翻書及扭毛巾都十分吃力；除局部手掌小肌肉力量變差，頸椎活動度下降、上背部筋膜張力也有增高情況，研判為頸神經壓迫合併周邊媽媽手的情況，需整體性治療，因此除給予手腕部位增生治療，也安排「紅繩懸吊系統」訓練，強化頸部脊椎與神經協調。

▲國中師患「媽媽手」忍痛寫板書，醫師以「紅繩懸吊系統」練肩頸肌力解圍。（圖／聯新國際聯合診所提供）

趙明哲提醒，在目前「坐式生活」與3C產品使用下，長時間頸椎神經壓迫會使上肢肌肉力量受影響，尤其「三明治」上班族群肌力已漸隨年齡減少，但勞動或工作狀態卻依然保持高度緊繃，若缺乏調整，易生上肢末端、尤其是手部的肌肉疲勞與神經壓迫，長久下來慢性疼痛惡性循環導致肌腱發炎，很難完全消失痊癒。

趙明哲建議採頸椎核心部分加強動靜態姿勢的調整，透過治療師一對一反覆的紅繩訓練方法，可加強患者頭頸部本體感覺，調整前胸及後背肌肉的張力平衡，協調每節頸椎胸椎的連動性，減少啟動代償肌肉的情形，也能讓身體喚醒神經修復機制、擺脫錯誤肌肉代償與慢性筋骨疼痛惡性循環，對改善肩頸痠痛、駝背、高低肩、五十肩、下背痛等症狀都有幫助；他也呼籲避免長時間反覆且用力使用單一拇指，並減少久坐或低頭習慣，輔以適度伸展與強化運動訓練，才能減少慢性疼痛上身的風險。

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