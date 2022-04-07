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社會 社會焦點 保障人權

系主任遭16教師連署罷免　學生網問評價挨告「校方證實是真的」

▲會議，開會，計畫。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲1名大學生看到系主任遭教師連署罷免文件，感到新奇而po網，結果挨告妨害名譽。（示意圖／PIXABAY）

記者劉昌松／台北報導

北部某國立大學系主任去年遭系上專任教師連署罷免，1名外系學生上Dcard貼出連署書，詢問大家對這位系主任的評價，po文學生事後挨告妨害名譽喊冤，台北地檢署檢察官為此發函校方得到回應，證實連署內容是真的，考量學生po文有所本，且發言內容只是詢問，妨害他人名譽犯嫌不足，7日處分不起訴。

2021年11月8日，Dcard上出現1篇標題「XX系主任被罷免」文，文章附上1份翻攝的列印文件，顯示該系16名專任教師連署罷免系主任，理由是系主任「引發諸多行政爭議，失去連署老師的信任」，「情緒控管能力已造成系上同仁懼怕擔憂」，文件並指出，罷免案已在同年10月的臨時系務會議中投票通過。

Po文學生針對這份文件寫道：「有沒有XX系的要出來說說這個教授的評價啊」、「系主任被老師們罷免還真的第一次看到」，立刻引起該校學生關注，經網友檢舉後，隔天文章就因使用者申訴有疑慮而移除，沒多久po文學生接到警方通知，他被1名婦人控告妨害名譽。

原來這名婦人是系主任的親人，學生到案表示自己是就讀其他科系，只是從朋友那裡看到竟然有系主任被老師罷免的公文，覺得新奇，所以po文，他相信公文是真的，檢察官考量校方已正式回函證實，確有16位教師連署罷免系主任，學生po文有所本，因此以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴。

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關鍵字：

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