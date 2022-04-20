教師確診、被匡列還要「遠距上課」！全中教嗆：罔顧人權

▲教師確診、被匡列隔離，按照規定請假，卻被要求遠距上課。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台灣校園本土疫情連環爆，就算停課標準已放寬，仍有將近500間學校停課。對此，全國高級中等學校教育產業工會（下稱全中教）批評，有些教師確診、或被匡列居家隔離，還是會被學校要求，在家進行遠距教學，就算已經請假還是得上課，教育部應給出配套方式，顧及學生的受教權，以及教師的人權。

全中教說明，教育部14日公告了新修訂的實體課停課標準，亂象開始不斷出現，尤其是第三條第三款的規定當中，要求各級學校暫停實體課程期間，可以在確保學生學習品質的情況下，讓教職員、師生以彈性措施進行線上同步、或非同步教學。

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但有許多沒暫停實體課的學校，會要求確診、或被匡列隔離的教師，透過遠距離教學，教導在學校實體上課的學生，教師在線上、學生則在教室內，透過螢幕看老師，現場沒有人管理，若突然跑出教室，或進行有害健康的行為，會讓人相當擔憂。

▲教師被確診、匡列，按照規定請假，仍要進行遠距教學。（示意圖／免費圖庫pixabay）



依照教育部新修訂的停課標準內容，若確診個案、密切接觸者篩解完成，師生篩檢確診、或是密切接觸者，學校應給予假別，不列入差勤紀錄。但全中教指出，有些教師被匡列隔離，依照規定完成請假手續，按照理論來說，應該優先安排代課的方式，對在校學生進行實體授課，若實體代課師資無法負荷，才改為彈性處理，教育部卻罔顧師生權益。

此外，全中教認為，教育部修訂的標準當中寫著，若教師確診、或被匡列隔離，還是可以依照學校的持續營運計畫，配合進行遠距教學，雖然以目前疫情狀況而言，多數確診者為輕症，但病症瞬息萬變，加上教學工作相當耗費心力，對聲帶、呼吸道耗損又極大，請了假還要繼續授課，罔顧教師人權。

全中教向教育部喊話，應該重視第一線教師的健康，以及學生們的學習權益，杜絕這種亂象發生，尤其按照目前的疫情狀況，確診、被匡列的師生必定大幅增加，教育部應該對實體課、遠距教學及早進行精緻的規劃，兼顧學生受教權、教師的人員。

對此，教育部則回應，若教師確診、被匡列隔離，授課班級沒有停止實體課，那課務可以由學校進行調課，或改為遠距教學，也可以由學校聘僱合格的代課人員，進行實體代課，也可以依照《高級中等學校跨校選修或預修課程數位遠距教學實施要點》的內容，安排遠距離教學科目的合作教師，協助經營班級、秩序維護以及課程輔助等工作，維持授課品質。

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