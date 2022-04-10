強化台南補習班安全防疫作為　教育局建議補習班訂定教師健康自主管理規範

▲台南１家某美語補習班因教師確診，致台南市3所學校7名學生確診，且其中有1校須全校停課10日、2校2班也要停課10日，甚至該補習班師生受匡列需居家隔離者近百人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南１家某美語補習班因教師確診，致台南市3所學校7名學生確診，且其中有1校須全校停課10日、2校2班也要停課10日，甚至該補習班師生受匡列需居家隔離者近百人，教育局認為有必要呼籲各補習班加強任課老師個人自主健康管理，並訂定上課前3日快篩陰性證明的內部規範。

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教育局表示，由於補習班或安親班具有下列特性，若疏於強化防疫作為，致生破口，對師生、學校、補習班都會帶來相當大的衝擊：1、補習班/安親學生來源跨不同學校，如果產生確診案例，將擴及多所學校，影響範圍相當廣泛。2、補習班/安親班上課教室屬密閉空間、空氣流通不佳，擴散傳染風險相對較高。3、當有確診病例或匡列為居家隔離時，補習班/安親班需要清消與暫停營運，對班務經營與形象也有不利影響。

因此，為強化補習班或安親班教職員個人自主健康管理，教育局在與衛生局討論後，建議各補習班訂定任課教師每次上課前，出具近3日自我快篩陰性證明之規範，以確保師生安全並提升補習班安全防護的形象。