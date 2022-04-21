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快訊／高雄再爆娛樂圈群聚！　越南小吃部員工感染「1傳3」

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

本土續創新高！高雄市21日新增77例本土個案，其中娛樂場所有4例，指標個案是仁武區彩虹林小吃部廚房員工，初步了解，個案於社區活動時染疫，進而感染同職場同事，連帶指標個案共計4人確診。

高雄今日疫情狀況，外縣市旅遊史有17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例(同住親友17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險區域2例)，居隔期間陰轉陽個案13例，疫調中有1例。

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▲仁武區彩虹林小吃部有越南小姐服務。（圖／翻攝自Google地圖）

▲仁武區彩虹林小吃部有越南小姐服務。（圖／翻攝自Google地圖）

在娛樂場所部分，今日新增4例，由於先前市府曾針對八大行業進行擴大採檢，而這4例個案都是來自同一家小吃部，復工前採檢全體員工都是陰性。不過近日，小吃部一名廚房員工疑因社區活動史，經過風險傳播感染給3名同事，疫調單位不敢大意，將追查近日消費者、接觸者進行匡列，並釐清其感染源。

▼高雄市4/21公告足跡圖，彩虹林小吃部有4名確診者足跡。（圖／高雄市政府）

▼高雄市4/21足跡圖。（圖／高雄市政府）

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