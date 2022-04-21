快訊／柯文哲提議以篩代隔　「政策再不改、北市一周內停擺」

記者杜冠霖／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，台北市21日新增663例本土個案。截至21日止，北市共有144間學校、機構停課，49550人師生受影響。對此，台北市長柯文哲表示，政策再不改、北市一周內停擺，建議以快篩代替隔離，每個小朋友起床就做快篩，陰性就去上課、陽性就以確診者處理，「至少不要全班停課，我是想不出有更好的方法。」

柯文哲說，4月21日有144間學校、機構停課，49550人師生受影響，也就是說台北市12000人被居隔、50000名師生被停課，造成很大衝擊。因為確診人數上升太快，確診者就只能在家照顧，不管是醫院或防疫專責旅館，也裝不下這麼多人，所以我們在昨天就全面上線。

對於停課標準，柯文哲提議「以快篩代替隔離」，柯表示，若有一個同學確診，按照以前標準是全班同學停課十天，乾脆每個同學發快篩劑給他，每個小朋友起床就做快篩，陰性就去上課、陽性就以確診者處理，如果家長不能照顧，就上課之後老師一人發一個快篩劑，陰性就繼續上課，有陽性再處理。

柯文哲指出，若現在標準再不改變，保證台北市再一個禮拜就停擺，「以快篩代替隔離，照這方法至少不要全班停課，不一定這是最好的方法，但我是想不出有更好的方法。」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

