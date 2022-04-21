高雄獅子會32人染疫　感染源找到了...新北獅友南下聚餐釀群聚

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

本土續創新高！高雄市21日新增77例本土個案，獅子會群聚仍持續延燒，截至今日已累計26名獅友確診，並衍生6位同住家人親友染疫。市府也公告群聚時序圖，發現感染源是因新北確診者隨同獅子會南下高雄，因於高雄某飯店餐敘染疫。

高雄今日疫情狀況，外縣市旅遊史有17例，娛樂場所4例，密切接觸者42例(同住親友17例、餐飲娛樂8例、職場環境15例、高風險區域2例)，居隔期間陰轉陽個案13例，疫調中有1例。

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▲高雄獅子會群聚感染時序圖。（圖／高雄市政府）

在密切接觸者部分，有關高雄獅子會群聚，市府今公告疫調時序圖，事件回溯到4月11日，新北獅子會有4車100多人南下旅遊，其中有一名新北確診者34148在列，當時這100多位獅友與高雄市7位獅子會成員(含高雄指標個案35657)在大樹區一家飯店餐敘。

而高雄市獅子會因舉行年會，4月15日晚間，有50名成員先是在新興區番太郎味自慢料理進行餐敘，席間脫罩嗨歌、逐桌敬酒，照片也在網路上流出。

4月16日，同一群獅子會成員又在漢來大飯店9樓金龍廳舉行餐敘，參加者有199名成員。4月20日累計有22位獅友確診，並且衍生3位同住親友染疫。經擴大匡列採檢，截至今日，有26名獅友染疫、6位同住家人親友確診，合計32人。