快訊／北市12行政區全都有確診　萬華爆78例最多

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情爆發，為了保留重要的醫療資源，中央宣布要執行將輕症確診者留置家中治療的居家照護措施。台北市18日於信義區試行，20日12行政區的全面上線，市長柯文哲表示，截至20日為止，進駐12行政區協助居家照護的人力有384人，輕症在家照護的人數有171人。

北市21日新增663例本土及26例境外移入病例，本土案例分別居住於萬華區78例、大安區70例、中山區67例、信義區66例、士林區59例、北投區57例、大同區53例、文山區51例、松山區43例、中正區及內湖區各42例、南港區35例。

柯文哲下午召開記者會時表示，7大社區篩檢站的陽性率增加到2.5%，不僅是來做篩檢人數增加陽性率也上升，社區有很多感染，最多是中山，但12行政區都有，這個新冠肺炎在台北市已經是很均勻存在。

柯文哲說，目前居家隔離跟停課標準中央都有公布，今天台北市居家隔離數，到12077人，這不得了，確診人數還在上升，所以應該還會再上升。目前大部分能放家裡就放家裡，旅館也住不下，94.7%是放家裡居隔。

另外，4月21日有144間學校、機構停課，49550人師生受影響，也就是說台北市12000人被居隔、50000名師生被停課，造成很大衝擊。因為確診人數上升太快，確診者就只能在家照顧，不管是醫院或防疫專責旅館，也裝不下這麼多人，所以我們在昨天就全面上線。