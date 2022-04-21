本土狂炸2969例！　醫緊急呼籲「1件事」：不要累垮他們了

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情燒不停！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增2969例本土病例，再創歷史新高。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰日呼籲，單日確診百例以上的縣市，可以直接放棄足跡調查了。

指揮中心今天公布本土新增2969名確診病例，本土個案分布21個縣市，僅金門無個案；個案分佈為新北市(1,000例)，臺北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，臺中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及臺南市(各34例)，屏東縣(32例)，臺東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)，相關疫情調查持續進行中。

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▲國內疫情狂飆，今日本土確診數再創新高 。（圖／達志影像／美聯社）

胸腔科醫師蘇一峰日在臉書發文建議，日增百例以上的縣市，可以直接放棄足跡調查，遍地開花，足跡意義不大。

蘇一峰醫師表示，面對疫情海嘯，現在應該要做得是「保護疫調量能，不要累垮疫調人員，疫情的通報流程也盡量簡化，疫情擴散下長期抗戰，要保留保護疫調人員戰力」。

▼4/21今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）