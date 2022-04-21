西北雨要來了！明起雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

▲周五到周日要注意午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

「西北雨」（午後雷陣雨）要來了！中央氣象局預報員林定宜表示，周五到周日水氣比較多，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。至於下周是否可能有颱風生成，他說，言之過早，還要再觀察。

▼今清晨至上午微弱鋒面掠過台灣北部海面。（圖／氣象局）



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林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今清晨至上午微弱鋒面掠過台灣北部海面，中部以北降雨機率增加，而東半部則有不定時短暫雨，午後降雨稍趨緩，但中南部山區可能有零星短暫陣雨；今各地氣溫回升，清晨低溫19-21度，白天吹東南風，北部、東半部高溫26-28度、中南部29-33度，周五起西半部幾乎都可到30度以上。

林定宜說，周五到周日水氣比較多，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，其中中南部山區有局部較大雨勢發生機率；另外，中部清晨到上午也有零星短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜表示，下周一、下周二水氣慢慢減少，東半部有局部短暫陣雨，午後大台北和其他山區有局部短暫陣雨；下周三水氣又增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，山區午後有局部短暫陣雨。

至於下周是否可能有颱風生成，林定宜指出，言之過早，雖美國模式有做出擾動增強，但4、5天後的預測不確定性高，還要再觀察。