國民黨杯葛《會計法》修法　民進黨反控：無視防疫

記者呂晏慈／台北報導

立法院財政委員會21日上午審查攸關國務機要費除罪的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠立委爆發肢體肉搏混戰，最終民進黨團強勢通過臨時動議停止詢答、逐條討論，開會5分鐘就將該案送出委員會。民進黨發言人李妍慧再批，國民黨立委以暴力推擠阻礙法案審查，近日疫情升溫，全國都在積極面對，但國民黨團以暴力杯葛增加防疫風險，民進黨予以譴責。

▲民進黨、國民黨立委上午為《會計法》修法爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

李妍慧指出，近日疫情升溫，全國都在積極面對，國會今日也再傳出有人員確診，進行快篩後檢驗呈陽性，值此防疫時刻，國民黨立院黨團今天卻仍以暴力、推擠等方式欲強佔主席台、阻礙議事進行，如此非民主的行為，更增加防疫風險，民進黨予以譴責。

李妍慧指出，審議法案是國會議員的權利也是義務，更是立委的天職，不同黨派針對法案可以有自己的立場以及看法，也可以在審議法案時討論說明，但國民黨今天不僅惡意杯葛法案審查，黨團總召曾銘宗無視於防疫安全，甚至動手掐住民進黨立委鍾佳濱的脖子，民進黨對此行為表示強烈譴責，國民黨立院黨團總召曾銘宗更應對此行為立刻道歉。

李妍慧表示，國民黨似乎不暴力就不會審法案，這種行徑只會加深選民的反感，更無法提升自身政黨支持度，回歸理性監督、認真審查，才是民主政黨、國會議員該有的態度與該盡的職責。

民進黨呼籲，現在該是朝野各界冷靜下來，共同面對處理《會計法》修正的時候，也希望日後在進行朝野協商時，大家能理性來討論。