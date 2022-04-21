周玉蔻確診！一周節目來賓曝　「3立委、8議員」藍綠皆入列

實習記者張鈞量／台北報導

資深媒體人周玉蔻21日驚傳確診新冠肺炎，引起政壇熱議。回顧過去一週周玉蔻所主持的節目，可以發現其接觸過不少政治人物，包括3位立委、8位市議員。

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

周玉蔻今透過臉書宣告自己確診。由於她主持的節目訪問來賓眾多，依防疫規定都將列入匡列對象，台北市長柯文哲昨（20日）表示，除了同住家人要居家隔離外，職場相鄰座位九宮格者也必須匡列。

而周玉蔻所主持節目《辣新聞152》、《新聞放鞭炮》過去一周曾訪問多位政治人物，其中《辣新聞152》在談話期間全程未戴口罩；在這個標準之下，可能出現新一批的匡列對象。

在《辣新聞152》，過去一週的來賓包括民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、台北市議員簡舒培、梁文傑、新北市議員何博文、市議員參選人林延鳳、卓冠廷、台中市議員周永鴻、林德宇；國民黨台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之、市議員參選人詹為元；立委林昶佐、社民黨台北市議員苗博雅、律師黃帝穎、政治評論家余莓莓、溫朗東、邱明玉、陳敏鳳、資深作家汪浩、基進黨新聞部主任張博洋、退役少將于北辰、資深媒體人陳東豪、輔大助理教授周偉航。

在《新聞放鞭炮》，過去一週周玉蔻則專訪過衛福部ACIP召集人李秉穎、台開董事長邱于芸、民進黨前主席卓榮泰、市議員參選林延鳳、退將于北辰。

周玉蔻表示，她已報告《寶島聯播網》及《民視》長官，即日起電台、電視節目請假10天，在家自我監測隔離。電台、電視有密切接觸同仁，都將依防疫SOP規定因應。她強調，最近3天的密切接觸者「我已經分別以電話，line及簡訊告知，並對造成友人不便表示歉意」。