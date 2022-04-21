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國務機要費除罪化初審通過！　蔣萬安：國家法律不應因人設事

記者杜冠霖／台北報導

立法院財政委員會21日審查攸關國務機要費除罪化的《會計法》條文修正草案，財政委員會召委、民進黨立委沈發惠在混亂中宣布全案保留，送交立法院會處理。對此，立委蔣萬安表示，國家的法律應該是要絕對的超然公正，如果民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們將這樣的多數暴力視為理所當然。

▲▼立法院財政委員會 審查國務機要費 朝野立委衝突 灑假鈔禮券 陳玉珍王美惠扭打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委審查國務機要費除罪化爆發肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正案，今（21）日在藍綠發動人海戰術混亂中初審通過。國民黨總召曾銘宗會前就表示，現在疫情嚴峻，結果綠營提出此案，讓立委們群聚，如果真的有人染疫，立院恐要關門。

藍綠立委們包圍主席台，藍委高喊「全民防疫、散會！」，但會議主席沈發惠也用更大分貝的麥克風朗讀：「已達法定開會人數，有異議就處理，進行記名唱名表決、一切按照議事程序。」，雙方進行人海戰，在混亂和抗議聲中初審通過，但國民黨重申這次會議違法違憲。

針對《會計法》第99條之1條文修正案今天審查，民進黨團一早就甲級動員，在會議室前輪班守夜。國民黨也在今晨6點就出擊，全力阻擋修正案通過，藍綠兩黨一早就爆發激烈肢體衝突，立委們也跌倒在地，爭搶主席台，場面混亂。

對此，蔣萬安表示，國家的法律應該是要絕對的超然公正，不應該因人設事。法律有一定規定，我們希望看到的是維持公平正義，如果民進黨還是執意要強渡關山，也只是再次凸顯他們藉由人數多數暴力、將這樣的多數暴力視為理所當然。

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