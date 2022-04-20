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割草機噴飛石頭擊中腹部！他痛到站不起來　警鳴笛開道送醫

▲桃園市蘆竹區丁姓農民18日傍晚整地除草時，不慎遭割草機刀刃噴飛石頭擊中腹部，頓時腹痛難忍，友人發現後報警求助，由警車開道協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹區丁姓農民18日傍晚整地除草時，不慎遭割草機刀刃噴飛石頭擊中腹部，頓時腹痛難忍，友人發現後報警求助，由警車開道協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區丁姓農民18日傍晚在農田整地除草，遭割草機噴飛的一粒石頭擊中腹部，劇痛難忍下遲遲無法起身，一旁友人見狀向正好巡邏警方求助，蘆竹分局員警擔心可能內出血，立即以警車開道送醫急救，僅13分鐘抵達醫院，經醫護人員檢傷後安排住院治療，目前情況穩定。

▲桃園市蘆竹區丁姓農民18日傍晚整地除草遭割草機刀刃噴飛石頭擊中腹部，警車協助開道送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲丁姓農民18日傍晚整地除草遭割草機刀刃噴飛石頭擊中腹部，警車協助開道送醫。

蘆竹警方指出，18日下午5時45分許，52歲的丁姓農民在田地裡除草時，未注意草叢間藏有石塊，1顆石塊被割草機刀刃擊飛，正好擊中丁男腹部，造成疑似內出血，丁男痛苦無法起身，友人報警處理後，大竹派出所所長郭堂榮、警員王芷萱正好巡邏經過，看見友人揮手求助，發現丁男腹痛狀況，立即以警車鳴笛開道，在13分鐘內送抵醫院救治。

丁姓男子透露，原本打算趁天氣放晴，幫友人整理田地以便栽種蔬果，因雜草過於茂密，才以割草機除草整地，未料被割草機高速旋轉刀片擊了1顆石塊擊中腹部，痛得當場倒地。

▲桃園市蘆竹區丁姓農民18日傍晚整地除草遭割草機刀刃噴飛石頭擊中腹部，警車協助開道送醫，醫護人員檢傷安排住院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

丁男經醫護人員檢傷治療，經過診治後已安排住院治療，目前情況尚稱穩定，還須觀察傷勢才能出院；蘆竹警分局呼籲，使用刀片式割草機作業，務必穿戴防護裝備，注意周遭人員安全，以免發生類似意外。

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