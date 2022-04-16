年花200萬報農業氣象遭疑沒人看！　農委會：會加強推播

▲農委會表示，農業氣象影音一年的預算近200萬元。（圖／翻攝農業虛擬博物館YouTube）



記者許展溢／台北報導

2017年農委會推出每天為農民製播農業氣象影片，提供相關農業防災預警資訊，不過，全台從農人口約55萬，遭質疑觀看人數少之又少，以YouTube為例，大部分每支影片不超過1000人次。農委會回應，人數有上漲，未來會加強推播。

農委會說明，國內雖已有氣象局就一般大眾提醒的氣象預報，因此推出針對農業從業人員提供客製化天氣影音，透過公開招標與擁有氣象局核發執照的民間氣象公司合作，除提供一般天氣資訊外，更輔以農林漁牧小叮嚀，每日以1支預報為原則，若遇特殊天氣事件如強烈寒流、颱風侵襲等，還會針對災害情況加製預報資訊，使從事農林漁牧相關人員，能隨時掌握氣象資訊。

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只是部分人士質疑，農業氣象影音根本沒什麼人看，立委林德福針對此事也提到，從農人口約55萬人，以3月為例，平均都僅有幾百次觀看人數，破千的影片也不多，為何農友都不看農委會花人民納稅錢做的政策。農委會主委陳吉仲說，農業氣象會針對每一季不同情形，若到汛期，5月使用頻率會再增加，如果農民好好運用，可以降低災害損失。

農委會進一步說明，農業氣象1年預算近200萬元，不只在YouTube，還有農漁會電子看板、農委會官方臉書等平台皆露出，以去年三3月為例，統計觀看次數1.3萬多，相比今年3月1.5萬多人次，人數有上漲。對於部分人士認為就是浪費預算，農委會強調，現在希望在LINE播放，如藉由各縣市青農聯誼會群組，加強受眾，或各個改良場相關農民群組等多方管道做推播。

農委會強調，農業氣象不僅天氣預測，還有未來10天預測，尤其颱風、寒流前對農民相當受用，可以很清楚知道要趕快因應，保護農作物不受損傷，會再讓更多農民知道有此平台。