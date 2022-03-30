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慶祝農民節　黃偉哲表揚128位農業傑出單位及農民

▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府29日在大內區走馬瀨農場舉辦2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員，除肯定相關人員對台南市農業的熱心奉獻外，也期盼在南市府、農民與農政人員三方協力合作之下，持續為台南市農業努力，創造優質農業生產環境，為消費者生產更優質農產品。

▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲頒發全國農村稻香米點創意競賽特優單位、全國十大綠色照顧優良期典範單位、全國優良產銷班及2021年度台南市文旦評鑑特等獎等優良農戶獎項，黃偉哲市長他指出，農業生產相當辛苦，除擡面上受獎從業人員，還有農業各領域達人，雖然未獲獎，為農業奉獻仍值得肯定與支持。

黃偉哲表示，農民節是一年一度，但南市府對農民的感謝，絶對不是只有一年一次而已，因為農民朋友們很辛苦，對社會的貢獻非常大，不管是耕種或對環境生態的保護都是貢獻良多。

▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步表示，農會是由農民成立的組織，農會的宗旨就是為農民服務，市府非常感謝農會在人口老化趨勢下，各農會紛紛辦理綠色照顧為年老農民服務，其中麻豆農會更獲得全國優良典範單位，非常不容易，感謝農會為辛勞農民的付出；另外在農業的產銷，受新冠肺炎疫情影響下，內需或外銷都面臨一定程度的挑戰，所以市府為提升內外銷品質及調節產銷平衡，成功爭取５億元設置玉井農產加工及冷鏈物流中心，及1.5億元設置將軍智慧水產加工及物流運籌中心，未來完成後，讓農產品的產銷能更順利。

▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022年農民節表彰大會，由市長黃偉哲親自表揚128位各領域模範單位及人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市農業局長李建裕指出，今年表揚項目主要是針對台南市在農業生產及推廣農業政策傑出的單位及人員，表彰項目繁多，獎項包含全國優良產銷班、參加全國農業競賽特優人員、2021年度台南市文旦評鑑特等獎優良農戶、績優青年農民、全國農村稻香米點創意競賽特優單位、推動農村再生績優人員...等共30類128個單位及個人，對南市農業推動及推廣助益良多。其中，獲得全國農業競賽特優人員張祿棠，是南市府輔導的青年農民，靠著自身至台南農改場學習及與農友討論交流，與自己對於紅龍果的觀察與細心調整，品質優良，獲得本獎項，實至名歸也彌足珍貴。

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