上海封城居民哭喊斷糧了！　陳吉仲提這件事：台灣消費者非常幸福

▲陳吉仲說，台灣消費者非常幸福。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

上海封城，陸續傳出民生物資供應嚴重出狀況，甚至面臨斷糧，有網友更說蛋奶現在可是奢侈品，農委會主委陳吉仲今（11日）被問此事表示，全世界沒有像台灣供應穩定，國內消費者非常幸福。

農委會今下午舉辦雞蛋產業轉型升級座談會，會後被問上海封城傳出民生物資缺乏，相比台灣農產品無虞，陳吉仲表示，全世界沒有像台灣供應這麼穩定，現在禽流感嚴重，有些地區如韓國，雞蛋也是供應不足，但在台灣，農民辛苦外，加上國內生產、庫存跟進口3大工具同時運作，確保了消費者所需的農漁畜產品。

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陳吉仲提到，因此很多人建議盤點國外情形，「大家就能知道，原來在台灣的消費者是非常幸福的」，像現在出來的鳳梨等水果這麼甜，價格買到的跟其他國家一比就知道，才會不斷對外講，農民很辛苦的生產消費者所需的農漁畜產品。

陳吉仲指出， 價格當然盡量讓農民有錢賺，才會生產，並透露改天會跟國外做比較，否則看不出來。是否已有盤點哪些品項能再攻回大陸市場？陳吉仲強調，只要是市場機制跟國際規範全都尊重，而依賴單一市場不對，以日本跟大陸市場為例，遊戲規則不同，非專業理性決定的下，當然往日本方向是正確的。



另外，今座談會進行3個多小時，陳吉仲說明，會中有許多具體建議，但比較重要的是從生產到通路，和資訊掌握、產業結構調整，大家同意後，今年將每項措施向行政院提中長程計畫，明年爭取預算，但今年可先做的會執行。陳吉仲強調，重點只有一個，雞蛋是國內需求，希望做到供應無虞目標，別再發生過幾年又有這次缺蛋情況。