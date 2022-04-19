桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿　校方要懲處

▲桃園市清華高中一名學生16日身穿全套台鐵司機員制服，佯稱是見習司機員，結果被列車長當場戳破。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵4月16日集集支線2712次濁水至二水間列車，2名高中生穿全套司機員制服，佯稱是高雄機務段見習司機員，從二水搭車到彰化，欲進入駕駛室。列車長察覺有異，詢問細節當場戳破2人，事後發現其中1人是桃園市清華高中1年級新生。對此，校方教務主任陳昭宏指出，對學生擅闖台鐵列車一事感到抱歉，將待台鐵行文確定事發經過後，再決定相關懲處事宜。

台灣鐵路管理局指出，本月16日集集支線濁水－二水2712次列車，2名身穿台鐵司機員制服、帽子與行李箱，自稱是見習司機員搭車。列車長發現後詢問2人相關問題，2男均答非所問，當場被戳破假冒台鐵局司機員身分，後續調查發現2人分別就讀桃園市與高雄市某高中學生。

鐵路局強調，因2名學生並未進入駕駛室，因此未報警處理，已正式行文2名學生就讀學校，請學校加強約束學生在外行為，避免再度發生類似行為。

其中1名學生是桃園市清華高中軌道車輛科一年級學生，清華高中今天聲明指稱，這名學生為標準鐵道迷，先前紅斑馬退役時，學生還特別請假前去拍攝火車，學校得知學生假冒台鐵司機員事件，立即找學生當面了解，學生坦承確有此事，且事後非常懊悔。

清華高中學務主任洪雋翔說，學生好奇駕駛室內模樣，純粹只想拍照留下記錄，並無不良企圖，沒想過會釀成如此風波，該生平時在校並無不良紀錄，希望各界給犯錯學生一次機會，但顧及其他學生觀感，校方還是會召開學生獎懲評議會議評估，再討論是否懲處與輔導措施。

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