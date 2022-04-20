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3醫院提供幼兒重症24小時諮詢　桃園下午公布領藥、居家照護流程

▲有關多元居家照顧計畫，桃園市政府衛生局長王文彥19日在疫情記者會上說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有關多元居家照顧計畫，桃園市政府衛生局長王文彥19日在疫情記者會上說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於近期本土確診個案增加，桃園市府擬推出多元居家照顧計畫，市府衛生局長王文彥指出，市民可利用「健保快易通」APP查詢是否確診，若無症狀或是症狀輕微，大部分將採居家照護，透過桃市11家責任醫院及全市292家診所醫師或護理師，以電話聯繫進行初步評估，或提供視訊醫療與遠距醫療，落實輕重症分流；市府還提出包括幼兒急重症24小時醫療需求醫療諮詢窗口，由林口長庚等3家醫院提供諮詢，以獲得醫療協助。

桃市衛生局長19日在疫情記者會上表示，有關多元居家照顧計畫，確診個案資訊從通知各地方政府到正式派案、聯繫確診者時間，因數量大且涉及疫調，可能會有6至24小時不等時間差，期間民眾心中難免感到緊張。市民朋友若獲知自己確診，若無症狀或症狀輕微，大部分將採行居家照護，此時建議先確認居家空間配置，盡量拉開與同住者距離前提下，安排未來10天的生活起居的動線。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府還推出幼兒急重症24小時醫療諮詢窗口，直接與醫師或護理師聯繫獲得醫療協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，市府還推出幼兒急重症24小時醫療諮詢窗口，直接與醫師或護理師聯繫獲得醫療協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，可請確診者可先回想症狀發生前4天至隔離前，是否有密切接觸者，包含曾脫口罩共餐或長時間聚會對象，讓疫調人員電話聯繫後，盡快通知相關對象進行居隔或自我健康管理。疫調人員與確診者聯繫後，另有11家急救責任醫院的醫師或護理師會以電話聯繫，並進行初步評估，後續10天居家隔離期間，疫調人員或護理師也會保持聯絡，詢問生活情形與身體狀況，若順利的話，10天居隔期滿後即可恢復正常生活。

王文彥解釋，居隔期間若發生異樣、或確診者主動回報狀況，11家責任醫院及292家診所皆可提供視訊醫療與遠距醫療，市府將於今天（20）日公布領藥系統、快篩及關懷包發放、生活起居照顧的詳細流程方式。

另外，有關幼兒急重症24小時醫療需求，王文彥強調，桃園市分成3大區域，由林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院與國軍桃園總醫院等3家醫院擔任夜間專科兒科醫院窗口，非上班時間，確診幼童出現發燒以外的其他症狀，即可直接聯繫上述3家醫院進行諮詢，以獲得醫療協助。

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