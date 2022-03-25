不滿9大飼料廠聯合漲價　農民痛批陳吉仲講幹話不用錢

▲農委會主委陳吉仲本週一才說飼料不會漲價，現卻傳出共9家飼料廠要漲價，被農民批「講幹話不用錢」。（圖／記者許展溢攝）

記者許敏溶／台北報導

農委會主委陳吉仲本週一（21日）曾表示，所有飼料價格到3月底前不會變動，現在卻陸續傳出共有9家飼料業者宣布調漲飼料每公斤0.5元，引發農民不滿，痛批陳吉仲「講幹話不用錢」，農委會與公平會「都沒用、是廢物」，但農委會強調，飼料業者僅是提前預告4月漲價，3月份的確沒漲，至於飼料廠是否涉及聯合壟斷，則交給公平會來認定。

俄烏戰爭引爆國際原物料飆漲，陳吉仲本週一在立法院接受媒體訪問時曾表示，3月底前飼料價格都不會變，也會跟行政院建議營業稅減免再延2個月，但現在卻傳出共有9家飼料業者宣布調漲飼料每公斤0.5元，引發農民不滿，痛批陳吉仲「講幹話不用錢」，更指農委會與公平會「都沒用、是廢物」。

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農委會畜牧處副處長江文全早上接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，飼料廠陸續發布飼料漲價，都是按照目前市場飼料交易，提前在3月通知農民漲價，但會是在下個月（4月）月結時收錢，所以這個月的確沒有漲價，也沒有和當初預期有出入，而且今年以來，受到俄烏戰爭及海運運價上漲等因素，上游的原物料都在漲價，是要適當反應在市場機制，但農委會還是會關注農民與消費者權益。

由於陸續有9家飼料廠宣布飼料漲價，是否涉及聯合壟斷行為，江文全表示，應該由公平會根據相關法條及個案狀況來認定，過去以前飼料廠也被公平會重罰過，所以農民不要覺得農委會或公平會是廢物或沒用。

