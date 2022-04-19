紙雕師刺死超商店員　首出庭「坦承殺人」家屬悲憤：他從未道歉

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月持刀刺死超商蔡姓店員，警方查獲壓送回警局偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國內知名紙雕師蔣嘉凱去年11月因不滿被提醒戴口罩，三度進出超商持刀刺死蔡姓店員。桃園地院19日下午首次開程序庭審理，蔣坦承自己有殺人，辯稱過程中迷迷糊糊，而其辯護律師也主張應依刑法第57條作為量刑裁判參考。為此，法官應檢察官、辯護律師要求傳喚證人，並重新勘驗監視畫面。不過，被害家屬不滿認為，蔣至今從未向家屬道歉，他們不奢望判處死刑，但至少要判無期徒刑。

蔣嘉凱於去年11月21日凌晨在龜山區三度進出某超商，只因不滿蔡姓店員提醒他要戴口罩，第三度進入超商時竟持裝飾刀刺死對方，事後被羈押在桃園看首所至今，桃園地院今天下午4時召開首次程序庭審理。

蔣男面對法官訊問時坦承殺人，但辯稱犯案前曾服用抗憂鬱藥、安眠藥（FM2）與肌肉鬆弛劑等藥物，之後肚子餓才去超商買洋芋片，不料後來看了超商監視畫面才知道，自己總共去了3次超商，還帶了拆信刀、螺絲起子與裝飾刀，但過程中迷迷糊糊，事後在超商前醒來，發現雙手染有血跡且前面躺著蔡姓店員，雖然大概知道發生什麼事，但對如何犯案已沒印象。

蔣嘉凱辯護律師主張，蔣已坦承殺人之犯行，於警訊與檢方偵訊時都表示沒有部分記憶，並非否認殺人犯行，應是服用藥物而有順向失憶情形，主張依「刑法」第57條作為審酌量刑參考，不以「刑法」第19條精神障礙或心智缺陷抗辯。蔣嘉凱也強調，一開始就沒要以精神失常辯護。

法官為釐清殺人過程，拿檢方起訴事實訊問蔣，蔣都承認且沒有意見。蔣的辯護律師則希望能傳喚證人，並勘驗超商監視器畫面等，作為下次開庭準備參考，檢察官亦希望勘驗超商監視畫面，作為犯罪事實之補強。

開庭期間，蔡姓店員父母、姊妹均到庭旁聽。蔡男姊姊事後表示，蔣始終強調過程沒有記憶、吃了藥等，以苦肉計希望向法官傳達某些訊息，目的就是要量刑能減輕其刑，顯見其根本毫無悔意。再者，蔣犯案至今包括他本人與家屬從未向家屬道歉，這2點讓家屬感覺蔣是罪大惡極。現在台灣判死很難執行，家屬認為不奢望判死，但至少要判無期徒刑。

【更多新聞】

►桃園2高中生假冒台鐵見習司機！想闖駕駛室遭揭穿 校方要懲處

►行人連遭4車撞輾亡！他閃過救護車竟再壓一次 4駕駛統統起訴

►27歲賓士男吸笑氣上路蛇行！拒盤查自撞路樹害警掛彩 下場出爐