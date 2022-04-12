農民清晨巡菜園晚上未回　親友找人...發現他陳屍自家菜園

▲桃園市徐姓男子11日晚間被發現身倒臥在新屋區某處菜園裡，打電話給119消防人員到場，評估已無生命跡象，現場僅剩徐男遺留斗笠等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子11日一早外出巡視菜園，但遲至晚間仍未返家，家人質疑前往菜園察看，發現徐男倒臥菜園早已無呼吸心跳，打電話請消防局救護人員到場，發現已明顯死亡，楊梅警方今天報請檢方相驗，初步研判現場無外力介入、也無明顯外傷，由於徐男生前有心血管疾病，檢方不排除是心臟方面疾病致死，將相驗釐清死因。

楊梅警方指出，死者是71歲的徐姓男子，他在新屋區大坡里附近有處菜園，每天早上都會從現在中壢區住處搭公車前往菜園巡視，11日上午徐男外出後，遲至晚間仍未返家，家人因無法聯繫上他，擔心其安危因此趕到菜園察看，發現徐已倒臥在菜園中。

家人打電話給消防局救護人員到場，現場評估後徐已明顯無生命跡象，警方到場查看，初步發現沒有外力介入，徐男頭部有輕微擦撞傷，但並非致命傷勢。家人透露，徐男生前有高血壓等疾病，警方蒐證後已報請桃園地檢署檢察官相驗，以釐清死因。

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