羅智強真祝福？送花籃給呂玉玲　臉書卻盼桃市長初選是「君子之爭」

▲羅智強送上花籃祝福呂玉玲。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨北市議員羅智強執意參選桃園市長，讓藍營桃市布局之亂持續延燒。在地派屬意人選之一的立委呂玉玲今（20日）上午將召開記者會宣布參選，羅智強特地送上2個高架花籃表達祝福，但羅也強調「希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭」，似乎意有所指。

國民黨桃園市長佈局方面，在市議長邱奕勝放棄參選後，各路人馬開始踴躍競爭。在地派上，邱奕勝欽點呂玉玲，但。傳呂黨內民調排名第三，而民調第一名的立委魯明哲則表態無意願。最令國民黨中央及桃園在地藍營人士頭痛的是，屬「空降派」的羅智強殺出程咬金，即便是被黨主席朱立倫親電勸退、秘書長黃健庭直言「很弱」，仍無法澆熄參選念頭。

面對呂玉玲20日召開記者會表態參選桃園市長，羅智強送上2個高架花籃。羅智強透過臉書表示，「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」恭喜也祝福呂玉玲宣布參選桃園市長，得知訊息，自己也送了2個高架花籃到呂委員記者會，表達祝福。

羅智強強調，這是一個好的開始，「我同時也希望國民黨有更多人願意投入這場君子之爭」，相信我們的心是一致的，「努力成為讓桃園更好的選項」。

羅智強也說，呂玉玲委員，加油。先來後到，都是桃園人，空降在地，認同最重要。