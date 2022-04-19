羅智強辭國民黨副秘書長　黃健庭證實收到書面辭呈：尊重他的決定

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員羅智強宣布參選桃園市長後，也於日前辭去副秘書長一職，引起外界熱議。對此，國民黨秘書長黃健庭19日受訪時表示，昨天已收到羅智強的書面辭呈，上面的日期是寫4月6日，若他辭職意志堅決，會尊重他的想法。

羅智強6日上午召開記者會，大動作宣布參選桃園市長、辭副秘書長一職，並要求參與黨內初選機制。卻被黨中央火速打槍，黨秘書長黃健庭更指羅智強「很弱」，已經排除羅智強提名，但此事似乎不影響羅智強的參選意願，近期他仍積極到桃園行腳、宣揚自己參選理念。

而羅智強請辭副祕書長一職已過12天，黨中央仍未展開人事程序，形同「擱置」請辭案，在國民黨網站上，仍可以看到羅智強依舊掛著副祕書長一職，但羅已自行退出黨務主管Line群組，與黨中央漸行漸遠。

黃健庭今日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，桃園市長提名這整件事發展到現在，確實挺遺憾，而羅智強身為黨副秘書長，彼此在每週都要一起開會，黨務工作也互相配合。

對此，黃健庭說，「羅智強原先是在臉書上宣布，而昨天也有收到書面辭呈，原先羅宣布時，在內部作業上，若沒有書面就無從辦理，但我想法是事緩則圓，希望他能改變想法是最好，大家不要搞到魚死網破。」

黃健庭表示，國民黨希望把大家團結在一起，而不是每件事個人都有各自想法，導致內部變得很對立，如果羅智強辭意堅定，為了要在桃園繼續走，保持中立的立場，都會尊重他。

黃健庭提到，昨天收到的書面辭職書，日期也是壓在4月6日，就是他公布選市長的時間，如果他的意志堅決就是會尊重他。

黃健庭指出，原先年底佈局發展得很好，羅智強在3月初行腳活動到高雄時，自己與黨主席朱立倫曾一起陪同，高雄市的黨籍議員們也幾乎全員出動，因此在當時認為羅自有的聲量，加上地方支持，期待他可以在高雄為國民黨打出一場轟轟烈烈的仗，「後來羅智強突然說要轉戰桃園，自己確實有感到失望，但也尊重他的選擇，甚至私下鼓勵他要加油。」

對於4月6號召開記者會的原因，黃健庭表示，選策會之所以排除提名羅智強，並不是因為羅智強當天宣布參選，「而是我在3月31日時，就曾委婉告訴他，選策會認為桃園沒有足夠提名你的條件，因此整件事並不是在4月6日才做決定。」