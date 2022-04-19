「你喝酒我們沒意見」　她卑微拜託陳時中：別讓孩子當白老鼠

▲國民黨發言人白喬茵 。（圖／翻攝自白喬茵臉書）



政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，對此，國民黨發言人白喬茵表示，美國目前只通過BNT，FDA未批准、CDC也未授權莫德納施打未成年人，就連和我們人種較近的日本、韓國孩童都是施打BNT，莫德納真的是最好的選項嗎？還是我們沒得選，因為台灣的BNT又窮了？

白喬茵批評，在保護孩童的防疫政策不明下，指揮中心就讓社會走向開放和病毒共存，家長全炸鍋，直到昨天才宣布開放6~11歲打莫德納，但美國目前只通過BNT，FDA未批准、CDC也未授權莫德納施打未成年人，就連和我們人種較近的日本、韓國孩童都是施打BNT，「莫德納真的是最好的選項嗎？還是我們沒得選，因為台灣的BNT又窮了？」

白喬茵指出，依據指揮中心收到的不良反應至死亡通報，莫德納是BNT的近4倍，「我不反莫德納，但希望臨床數據資料都充分再注入小小的身體，因為孩子是我們的心頭肉，孩子不該是疫苗白老鼠。」

白喬茵表示，其實現在以媽媽身分對防疫提出看法都會怕怕的，因為陳時中部長個人魅力太強大，加上網路一大票護衛軍幫忙擋罵，在他主導防疫的社會氛圍下，我們提出要求的家長都被被視為「巨嬰」、「恐龍」，就連藝人媽媽都要直播道歉，然後被網友狂洗版「看不見指揮中心很努力嗎？」

白喬茵指出，自己知道部長很努力，「那這次是否也能為我們的孩子努力一點，盡速採購BNT疫苗？你平常怎麼去喝酒、不戴口罩我們都沒意見，我們只卑微地希望孩童疫苗能有多點安全選項。」

目前歐盟、英國、加拿大、澳洲，都有開放兒童施打莫德納疫苗EUA的審查，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。