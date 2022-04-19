北市選舉三腳督　黃健庭：民進黨就是希望台灣「一大黨兩小黨」

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，台北市長柯文哲已屆8年任期，也讓北市成為各黨兵家必爭之地，日前各家民調都看好國民黨立委蔣萬安出線，近期台北副市長黃珊珊聲勢大漲，加上衛福部長陳時中的高支持度，讓選情逐漸膠著，針對傳出蔣萬安民調與黃珊珊、陳時中或林佳龍十分接近，且黃珊珊會分掉蔣萬安選票，國民黨秘書長黃健庭表示，國民黨要努力撐住。

資深媒體人黃光芹在專訪時指出，蔣萬安民調與黃珊珊、陳時中或林佳龍十分接近，黃健庭認為，蔣萬安不管對手是誰，都應該要有自己的選戰策略與步調，只能跟他一起努力，盡最大可能幫助。

黃健庭指出，民進黨策略就是希望在台灣塑造一大黨兩小黨，這樣民進黨就可以一黨獨大、永遠執政，因此在這種主軸下，國民黨就是要努力撐住。

民進黨三大王牌陳建仁、陳時中、林佳龍各自都有實力，但也有包袱，民進黨目前在新北、台北、台中、桃園等地人選也還喬不定，相信綠營內部有很多角力的情況發生，在此種情況下，相對地國民黨反而比較單純。

黃健庭強調，相較之下，國民黨並不複雜，反而比較單純，但媒體喜歡用放大鏡看國民黨，而民進黨也有很多喬不定的地方，且現在疫情再起，陳時中之所以說要等7月，也是要看疫情發展能否止住，畢竟現在走人也不應該，「尤其他擔任疫情指揮官，在疫情嚴峻的時候可以這樣就走嗎？」