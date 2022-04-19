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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨提名委員會非朱立倫小圈圈！」　黃健庭曝：韓國瑜也在裡面

▲▼韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，各黨都開始布局選區戰將，但國民黨卻因桃園市長提名鬧得滿城風雨，也讓藍營支持者把矛頭指向黨主席朱立倫，提名委員會更被質疑是朱立倫的小圈圈，對此，國民黨祕書長黃健庭19日表示，前高雄市長韓國瑜、前副秘書長李乾龍等人也都在提名委員會中，「所以並不是主席的小圈圈。」

黃健庭今接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，國民黨內部選戰操盤分工，架構為最上層是主席召集提名委員會，底下有幾位副主席、還有前高雄市長韓國瑜、前副秘書長李乾龍等人。

黃健庭表示，韓國瑜也在提名委員會裡面，先前找過趙少康但他婉拒，「所以並不是主席的小圈圈，而在整個委員會底下，會進行實際面徵詢、地方討論等，就是由我召集的選戰策略會報，傅崐萁委員也是成員之一，而成員們都是擔任過縣市長或是六都議長的人。」

黃健庭指出，整個委員會就是有兩個層次，如果要說誰是操盤手，那就是黨中央在操，並不是個人，而是要整合意見，將結果送到中央提名小組，最後再核定通過。

日前也有媒體人、藍營支持者點名朱立倫以「黨主席」之姿出戰艱難選區，如高雄、桃園等，對此，黃健庭表示，具有實力的同志若要出戰艱困選區，絕對非常歡迎，而中廣董事長趙少康目前對於2022並沒有表態，一切都要看當事人意願，不然就只是停留在放話階段，並沒有意義。

對於趙少康組「戰鬥藍」是否成為黨中之黨，造成國民黨中央權威受挑戰？黃健庭回應，「自己並不會這樣想，黨內同志應該都知道國民黨處境非常艱困，沒錢、沒人、民進黨又不擇手段地迫害，國民黨應該是個生命共同體，大家當然可以自行表達意見，但希望很多意見在內部討論，對外時要思考說出來的話，會不會傷到黨整體利益，若能有多一點這種方向，國民黨才能再慢慢茁壯起來。」

黃健庭提到，黨主席朱立倫跟他自己也才上任六個月，目前黨裡面有很多過去包袱、長期留下的問題，例如，中常委選舉制度，現在好不容易朱立倫推動改革，杜絕換票、還有提倡青年加權等議題。

黃健庭指出，希望黨內夥伴們能用正面角度看待事情，而不是在很多議題上因為有不同意見，對黨進行毫不留情地批判，很容易給外界國民黨不團結的印象，尤其對付民進黨已經夠辛苦了，黨內雜音卻更多，甚至會感覺到「內外夾攻」。

黃健庭坦言，國民黨主席應該是全台灣最難當的位子，非常吃力不討好，祕書長一職也是，「在去年9月朱立倫當選主席後，就來邀請我任職，我那時跟他說這是一件跳火坑的事，朱立倫也說沒錯，他說，人生走到這階段，必須要把自己奉獻出來，為黨、為國家，竟然我都跳了就一起跳吧，所以正因為朱立倫這麼說，我也無法推辭，結果進來後發現這個坑，竟然比想像中還深，火更旺。」

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