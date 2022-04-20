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大叔網路援交被要求買23000元遊戲點數「驗身」　南警及時成功阻詐

▲台南39歲林姓男子想網路援交約炮，未料對方要求先買23000元遊戲點數驗身，恐嚇不從後果自負，幸經超商店員機警通報警方及時攔阻被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南39歲林姓男子想網路援交約炮，未料對方要求先買23000元遊戲點數驗身，恐嚇不從後果自負，幸經超商店員機警通報警方及時攔阻被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南39歲林姓男子，在網路認識自稱「嬌嬌」的網友，雙方相約要見面援交約炮，未料嬌嬌卻稱見面前要求必須先驗證身分，要求林男先到超商購買遊戲點數，若是不從「後果自負」，並附上一個血腥影片，林男擔心安危急忙跑到超商買遊戲點數時，超商店員機警通報警方及時攔阻新台幣23000元。

市警二分局海安派出所副所長高德陵、警員王智賢，19日晚上9時許接獲康樂街超商報案，稱有一男子疑似遭到詐騙。警方趕往現場發現男子正在提領大筆金額欲購買遊戲點數，上前關心詢問。

▲台南39歲林姓男子想網路援交約炮，未料對方要求先買23000元遊戲點數驗身，恐嚇不從後果自負，幸經超商店員機警通報警方及時攔阻被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

39歲林姓男子向警方表示，自己在交友網站認識一名自稱「嬌嬌」的女子主動加他好友，雙方相談甚歡並相約要見面援交約炮，但對方卻稱見面前須先驗證身分，要求林男至超商購買23000元遊戲點數，再拍照回傳，若是不答應還可能會有大哥出面處理，並附上一個血腥影片恫嚇林男。林男擔心自身安危，只好聽從指示至超商購買遊戲點數，所幸超商店員機警，驚覺他神色有異隨即報警，員警及時到場，成功攔阻被騙。

▲台南39歲林姓男子想網路援交約炮，未料對方要求先買23000元遊戲點數驗身，恐嚇不從後果自負，幸經超商店員機警通報警方及時攔阻被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局提醒，現今詐騙手法推陳出新，詐騙集團常利用各大網路社群交友平臺結識被害人，透過聊天搏取信任後，再借以千奇百怪的理由或恫嚇言詞取錢財，千萬不可輕信。網路交友的匿名性極高，民衆應更加謹慎注意，若遇疑似詐騙可先撥打165反詐騙專線向警方求證。

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