猜猜我是誰詐騙老梗還在用　南警連二日識破騙局保住老婦辛苦錢

▲台南市警二分局連日阻止2起詐騙案，阻詐共144萬元，警方再度呼籲民眾，小心求證，以免受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

猜猜我是誰詐騙老梗還在用，台南市警二分局連日阻止2起詐騙案，阻詐共144萬元，警方再度呼籲民眾，小心求證，以免辛苦錢被詐騙一空後悔莫及。

據了解，蔣姓老婦人於11日上午11時許接獲一名男子電話，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，佯稱是老婦人許久未聯繫的孫子，謊稱自己更換新的連絡電話及LINE帳號，假冒孫子的名義，表示因作生意缺錢急需跟老婦人借款49萬。老婦人不疑有他，到府前路銀行準備匯款新台幣49萬給男子，所幸警二分局南門派出所巡佐李曜丞、警員孫崇傑獲報抵達，告知老婦人這是詐騙集團常用伎倆，請老婦人先向家屬確認其孫子之聯絡方式是否正確，切勿輕易將錢匯出，最後順利連絡上老婦的孫子，成功拆穿詐騙集團謊言。

另一名64歲陳姓婦人，12日也到郵局要匯出95萬元，表示要借給姪子急需裝潢房子之費用。行員關懷提問得知她是臨時和姪子加LINE（暱稱平安是福）好友，對方就開口向她借錢有問題，恐有遭詐騙之虞，趕緊通知警方前來協助。

警方調查，12日上午10時許，二分局南門派出所接獲健康路水交社郵局行員來電稱有一婦人疑似遭到詐騙，警員鍾勝內、李維晟立即趕赴現場，詢問陳婦得知當天上午接到男子電話，並說剛換了電話號碼，要陳婦猜猜他是誰。陳婦誤以為是自己的姪子，喊出對方姓名，對方隨即承認，還要求陳婦加他成為LINE的好友，方便聯絡。兩人聊了10多分鐘，對方謊稱自己急需裝潢房子，開口跟陳婦商借95萬元。陳婦聽聞後不疑有他急忙於上午10時許就趕到水交社郵局欲辦理臨櫃轉帳至指定帳戶匯款。

警二分局南門所員警告訴陳婦，她遇到的是「猜猜我是誰？」的詐騙老梗，如果她不相信，建議當場用電話聯繫姪子，確認對方是否真的換了電話？有沒有急用錢？後來聯絡上姪子，得知並未更換電話，也沒有向她借錢，才知差點上當，95萬元差點有去無回。

市警二分局表示，詐騙手法五花八門，民眾接到任何自稱親友等不明來電，且指示操作匯款等動作，應向警方報案或撥打165反詐騙專線等方式多加查證，保障自身財產安全。