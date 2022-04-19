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透過網路論壇私訊攬客　南警查獲一樓一鳳性交易　

▲台南市警一分局在東區1棟大樓出租套房，查獲一樓一鳳色情性交易行為，查獲2名女子、2名嫖客及陳姓男子，全案依妨害風化、社維法及移民法等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警一分局在東區1棟大樓出租套房，查獲一樓一鳳色情性交易行為，查獲2名女子、2名嫖客及陳姓男子，全案依妨害風化、社維法及移民法等罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局獲報東區1棟大樓出租套房，疑有一樓一鳳色情性交易行為，色情業者藉由論壇廣告，再以LINE私訊媒介男客前往性交易不法營利，案經檢察官指揮偵辦，由一分局行政組、偵查隊持搜索票前往查緝，查獲2名女子從事性交易，並查獲「雞頭」陳姓男子，全案依妨害風化、社維法及移民法等罪嫌送辦。

警方指出，員警在2間套房內分別查獲蘇姓嫖客及26歲泰籍女子從事性交易；接續在另一間套房內查獲方姓嫖客及本國籍劉姓女子從事性交易，均當場查扣應召站所提供之保險套一批及潤滑劑1瓶，並循線通知雞頭陳性男子到場調查，據警方蒐證顯示其負責幫小姐送便當、打掃及收款等工作，將持續向上追查集團相關共犯。

一分局表示，經調查該應召站集團以人頭承租多間套房，並在各大網路論壇刊登色情廣告，透過LINE私訊攬客，由機房直接聯繫嫖客到各大旅館、出租套房，每次以50分鐘收取新台幣3000元之代價從事全套性交易。另查泰藉女子已逾期停留2年，原先在北部，近期則由應召站安排來台南從事性交易，應召站還特別交代，客人問說會在台南待多久，一律回答7天，好保持新鮮感吸引尋芳。全案調查後依涉嫌刑法妨害風化、違反社會秩序維護法及入出國及移民法等送辦，並解送泰籍女子至移民署收容所收容。

一分局長方國璽表示，台南市東區因轄區特性人口密度高、旅宿及大樓出租套房數量多，色情業者轉移陣地藏身其中以一樓一鳳模式違法經營，造成查緝困難，不過警方仍會持續加強查緝，只要接獲民眾檢舉，就會強力取締，以遏止色情歪風，還給市民一個乾淨的居家環境，也避免造成防疫破口。

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