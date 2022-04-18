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台南這間娃娃機店怪怪的　沒人玩機台...21男女藏2樓聚賭

▲台南市警二分局破獲娃娃機店掩護職業賭場案，查獲21人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局破獲娃娃機店掩護職業賭場案，查獲21人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局４月16日下午偵破朱姓犯嫌涉嫌搶奪、竊盜、毒品案，經法官羈押獲准，同日深夜再由偵查隊率員前往中西區武聖路1處娃娃機店之2樓，破獲以麻將為賭具（俗稱推筒子）職業賭場，當場帶回主嫌及賭客共計21人，全數依違反賭博罪及社會秩序維護法調查送辦。

19歲楊姓及20歲王姓男子等2人，最近分別向23歲吳姓、64歲蕭姓等2名房東、屋主承租台南市中西區武聖路1處娃娃機店二樓，不法經營麻將及推筒子之職業賭場，藉以抽頭來獲取不法暴利，並招攬一些年輕族群前往參賭。

▲台南市警二分局破獲娃娃機店掩護職業賭場案，查獲21人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局在16日深夜11時許接獲檢舉，立即派員至現場探查，發現多人進入娃娃機店內卻不打玩機台，而是聯絡後逕直上往2樓，顯示確有利用1樓娃娃機店來掩護職業賭博之不法情事。

二分局也迅速調集警力，於16日深夜11時40分趁賭客進出之際，一舉攻破賭場，現場也查獲經營賭場之主嫌4名及17名賭客等共21人，起獲麻將、撲克牌等賭具、賭資、抽頭金共計13000元及監視器設備等相關證物。警方查出，該賭場人少時，提供麻將場所來抽頭營利，人多時則改為推筒子供賭客押注對賭並抽頭營利，警方查獲的21人中，計有19名25歲以下，多為鄰近安南區、南區、安平區及永康區人。全案偵訊後將楊嫌等4人依賭博罪嫌送辦；另17名賭客依違反社會秩序維護法裁處重罰。

▲台南市警二分局破獲娃娃機店掩護職業賭場案，查獲21人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，職業賭場常讓許多人一擲千金導致傾家蕩產，且該類不法場所常有藏匿槍毒及因賭債而衍生重利、暴力討債等不法情事，嚴重影響社會安定秩序。臺南市警方將堅定秉持「除惡務盡」、「刨根溯源」之原則，賡續掃蕩職業賭場，除盡犯罪淵藪，以端正社會善良風俗，展現強力執法之決心。

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