台南毒販好大膽！安毒紙袋裝放副駕　擁罕見蠍式衝鋒槍

記者林悅／台南報導

台南市警刑警大隊，經數月偵查，持搜索票埋伏查獲37歲涉嫌販毒的盧姓男子，查獲罕見之捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆及價值120萬元之第二級毒品安非他命共17包(毛重1.106公斤)等證物，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

▲台南市警刑警大隊，持搜票埋伏查獲37歲涉嫌販毒的盧姓男子，查獲罕見之捷克製衝鋒槍、子彈及價值120萬元毒品安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵查第二隊今年初接獲線報，設籍台南市關廟區盧姓男子（37歲、無業、有多項毒品刑案紀錄）販售大量第二級毒品安非他命且擁槍自重，刑警大隊立即成立專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。在大隊長林宏昇領導下，案經數月跟監、埋伏、蒐證，專案小組發現盧嫌多次更換租住處，最後承租於永康區新民街一帶之租屋套房，且為逃避警方查緝，盧嫌另於永康區的某飯店地下停車場承租車停車位，以騎乘機車方式前往飯店停車場更換自小客車。

刑警大隊長林宏昇帶領之專案小組認時機成熟，向台南地院聲請搜索票，於4月7日下午趁盧嫌開車回飯店地下停車場欲更換機車返家時，隨即出示搜索票予以查緝到案，同時於盧嫌機車、自小客車及租屋處內，一舉查獲罕見之捷克製VZ61型蠍式衝鋒槍1枝、JP-935非制式手槍1枝、子彈27顆及第二級毒品安非他命共17包(毛重1.106公斤)等證物。

盧嫌為躲避查緝，故意將槍械及毒品分別放於飯店停車場內的自小客車或機車內，現場查獲之1.1公斤安非他命（市價120萬元），為盧嫌意圖進行販毒謀利，該大量毒品僅簡單裝在一般手提紙袋，隨意置放在汽車副駕駛座腳踏墊上，令專案小組大感意外，全案訊後依涉嫌違反槍砲、毒品案移送台南地檢署偵辦。

刑警大隊長林宏昇指示所有刑事人員，注意防疫規定並全力掃蕩槍枝及毒品，這次能緝獲火力強大的衝鋒槍、手槍及大量毒品，殊屬難得，刑警大隊呼籲市民大眾，隨時注意轄區的治安狀況，毒品危害社會甚鉅，民眾應遠離毒品，勇於向毒品說不，發現有不法分子販毒、持槍時請勇於出面檢舉，警察局將持續不斷打擊犯罪，將槍械、毒品列為查緝工作重點，提供市民健康的安居新環境。