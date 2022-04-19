確診暴增來不及通知「陳時中4字回應」！惹怒鄉民：你各位自立自強

▲陳時中要民眾自主應變。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

今（19）日本土確診再創新高，狂增1626例，累積5天單日破千，有民眾反映，篩檢陽性後遲遲等不到衛生單位連繫，該如何應變？指揮官陳時中表示，近日確診人數增多，若衛生單位來不及通知，請民眾「自主應變」，盡量一人一室靜候通知。消息曝光，PTT鄉民炸鍋狂酸「你各位自立自強！」

今日記者會中有記者提問，新北市有民眾快篩呈現陽性，但是等了4天都沒有收到衛生單位通知隔離，面對這樣的情況，家中環境又無法一人一室，擔心會傳染給家人，遇到這樣的情況該如何解決？

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陳時中則回應，確診者在等待衛生單位通知之前，盡量在家中一人一室隔離，同住家人雖尚未被匡列，但屬於親密接觸者，也盡量不要有太多活動。然而，最近疫情升溫，尤其是新北市個案增加快速，盡量做好居家照護，衛生單位來不及通知，或是稍微延誤時，民眾可以在家「自主應變」，靜候通知。

陳時中這番話引來許多網友嘲諷聲浪，「翻譯：你要自立自強啊」、「自主應變？開罰的時候就，你沒按照規定要罰」、「CDC請大家自主應變，有種笑話感」、「吹超前部署吹到請大家自主應變」、「自求多福？」「不用發隔離通知書？保險公司大勝利」、「自主應變，出事不要怪我頭上？」

▼網友認為，這句話根本就是在踢皮球。（圖／翻攝自PTT）