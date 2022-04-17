雲林麥寮喜宴+3　衛生所常態性抗原快篩亭4／18啟動

▲衛生局長曾春美說明快篩劑適用時機，不必天天使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台疫情緊張，今（17）日國內本土1210例確診，其中雲林縣+6，縣長張麗善說明，其中三例一家人與麥寮喜宴相關，是繼昨日新娘確診後增加案例，而稍早剛傳回還有一例相關確診，待明日案號資訊充足公布。衛生局長曾春美表示，雲林6間衛生所、4大醫院抗原快篩亭及6大醫院PCR檢測，今起加強防堵。

雲林縣衛生局說明，因雲林縣近日確診個案分佈較多的鄉鎮為麥寮鄉、台西鄉、北港鎮、虎尾鎮和斗六市，特別提醒民眾家用快篩適用時機為「處於確診者足跡熱區」、「曾與確診者有接觸史」、「曾前往人潮眾多之場所」、「曾與確診者足跡重疊」的民眾，才需要進行快篩，不必天天使用，而居家快篩試劑可洽本縣 9 家診所，經醫師評估後才會發給。

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▲雲林縣明日起啟動衛生所及醫療院所常態性快篩亭，全力防堵疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

針對風險較高之民眾，雲林縣明日起6間衛生所、4大醫院抗原快篩亭及6大醫院 PCR 檢測常態性啟動，如有曾於高風險區活動、接觸史者可自行購買家用快篩試劑或至土庫、古坑、林內、二崙、麥寮和水林鄉6間衛生所抗原快篩亭及成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院 和中國醫藥大學北港附設醫院4 大醫院進行抗原快篩。

若出現呼吸道等相關症狀，需做核酸檢測可前往台大醫院雲林分院、成大醫院斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、雲林長庚醫院和中國醫藥大學北港附設醫院6 大醫院進行 PCR 採檢。另，衛生局提醒，前往快篩前須致電預約，以避免長時間久候造成另類群聚增加風險。

居家快篩試劑 9 家診所：

斗六市：小幼苗小兒科診所

斗南鎮：小熊小兒科診所、宏佑診所

北港鎮：德豐診所

西螺鎮：長榮診所、茂杉診所

虎尾鎮：太安診所、偉哲內小兒科診所

麥寮鄉：台全診所

▲雲林發放居家快篩試劑9家診所，均須經醫師評估後才會發給。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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