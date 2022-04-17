台南+10！小琉球旅遊團、科技公司再增確診　足跡曝光

記者林悅、蔡怡萍／台南報導

台南市17日新增10名COVID-19確診個案，分別為雲林縣個案31341接觸者1例、某學校個案32352相關接觸者3例、某科技公司個案27112職場接觸者1例、鹽水區個案32363接觸者2例、安南區個案32022接觸者1例、小琉球旅遊團衍生個案1例及感染源疫調中1例。

▲燒肉工廠台南旗艦店進行清消。（圖／記者林悅翻攝）

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▲弘爺漢堡南應大店清消。（圖／記者林悅翻攝）

案33735、33736、33737為台南市某學校個案32352之校園接觸者及親友，33735於15日出現症狀，其餘二人無症狀，三人經匡列採檢後陽性確診。

案33739本月10日接觸雲林縣個案31341，因案31341於14日確診，案33739被匡列居家隔離，15日出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水症狀前往醫院採檢，16日PCR陽性確診。

案33740為某科技公司確診個案27112職場接觸者，9日被匡列居家隔離、採檢陰性，14日開始陸續出現喉嚨痛、流鼻水症狀，15日自行使用快篩陽性，安排至醫院採檢，16日PCR陽性確診。

案33741、33742為昨日公布具北部旅遊史之案32362、32363之父母，兩人於15日被匡列居家隔離，16日PCR陽性確診，一人無症狀、一人於16日全身倦怠。

案34500為15日公布之安南區未滿5歲個案32022之母親、案33058、33059同住家人，15日匡列居家隔離及採檢，且出現喉嚨痛症狀，16日PCR陽性確診。

案33940為永康區20多歲女性，於15日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水症狀前往醫院採檢，16日PCR陽性確診；感染源疫調中。



案34693為小琉球旅遊團衍生個案、本市個案31336職場接觸者；案29353本月7日於小琉球穀泰泰式餐廳與確診者足跡重疊，10日案29353、30341、30342、30750、31336於KTV聚會，13日案34693與案31336聚餐，14日案34693因案31336確診被匡列，16日陽性確診。