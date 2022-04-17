雲林+6！參加麥寮婚宴一家3人確診　累計5人染疫

▲雲林縣長張麗善直播說明雲林縣今日6例確診個案疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今日公佈確診+6。案33743、案33744、案33745為參與麥寮喜宴同住家人，該喜宴共匡列107人；案33746為虎尾鎮公安里一對同居女子友人、案34502是斗六市工作20多歲女性、案34694因接觸外縣市確診親戚(案34078)染疫。縣長張麗善表示，麥寮婚宴疫情蔓延，還有一例確診將在明才有案號公布。

案33743為本國籍60多歲男性，平時在台西鄉自家漁塭工作，曾於 4/10 參加一分利餐廳喜宴，4/13 出現咳嗽、喉 嚨痛症狀，4/15 使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢， 4/16 採檢 PCR 結果陽性CT值11，目前已安排於醫院隔離治療，匡列居家隔離者2人。

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▲案33743確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案 33744為本國籍60 歲女性，與上案 33743為同住家人，平時在漁塭工作，4/10 與家人一同參加麥寮鄉一分利餐廳喜宴，4/15 出現咳嗽症狀，使用家用快篩檢測陽性，自行前往醫院 採檢，4/16 採檢 PCR 結果陽性Ct值15，目前已安排於醫院隔離治療。足跡部分，4/13早上06:55-07:10 曾至台西菜市場購物，有戴口罩。

▲案33744確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案33745為本國籍30多歲女性，平時在台西鄉工作，曾於 4/10與家人參加一分利餐廳喜宴，4/15 出現喉嚨不適、咳嗽症狀，使用家用 快篩檢測陽性，自行前往醫院採檢，4/16 採檢 PCR 結果陽性Ct值13， 目前已安排收治於外縣市集中檢疫所，匡列居家隔離者7人、自我健康監測者3人。

案3345雲林公共所足跡，4/13中午12:30-13:30於成功牛排北港店用餐，4/14在職場上班，4/15下午16:58-17:05曾至7-11北港門市購物。

▲案33745確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮一分利餐廳喜宴確診者關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案33746為本國籍20多歲男性，是昨日公布虎尾公安里一對確診室友案32364女子為友人關係，是八大行業員工，平時於虎尾鎮上班，4/15開始有咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、肌肉痠痛、發燒症狀，自行使用家用快篩陰性，4/16上班前再次快篩陽性，自行前往醫院採檢，採檢 PCR 結果陽性Ct值17.7，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所，匡列居家隔離者6人。

案33746目前所知雲林公共所足跡僅4/12早上10:00-10:08曾於虎尾7-11夏恩門市購物，其餘衛生單位持續調查中。

▲案33746確診狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案33746八大行業員工與昨日公布虎尾公安里一對確診女室友關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案34502為本國籍20多歲女性，平時於斗六市精神科專科醫院上班，4/15有喉嚨痛症狀，4/16上班前快篩檢測陽性，安排至醫院採檢，採檢 PCR 結果陽性Ct值18.1，目前已安排收治於外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者1人。

針對該案工作場所中相關人員進行檢測，共107位醫事人中，昨天篩檢60人均為陰性，今日繼續篩檢47位醫事人員，目前果尚未出爐，另外也針對所有病人48位也進行檢測，檢測結果須於下午才會知道。

案34502雲林公共所足跡，4/12晚上21:15-21:50品香日式居酒屋，4/13早上10:30-13:30在自強街DH 髮學、19:00-19:30在阿亮現炒用餐，4/14下午16:30-17:00在寶雅斗六民生店購物，4/15中午11:30-12:00在番薯仔炊飯用餐，4/16醫院採檢陽性。

▲案34502確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案34694為本國籍40多歲女性，居住於斗六市，4/13曾接觸外縣市確診親戚(案34078)，4/16 因陪病需求，前往醫院快篩檢測陽性，醫院安排採檢，採檢 PCR 結果陽性Ct值21.5，目前已安排收治於 外縣市集中檢疫所。匡列居家隔離者2人。

案34694雲林公共所足跡，4/12晚間19:45之後在天上人間精品旅館，4/13於住家未出門，4/14中午12:00-14:30在櫻日本料理，4/15下午13:50-14:30到醫院接種疫苗，4/15下午15:00之後在湖水岸休閒旅館。

▲案37694確診狀況與公共場所足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲案34694與接觸者案34078(台北市)親戚感染關聯圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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