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大陸 大陸焦點 特派現場

群組瘋傳「特殊職業女性」1傳87…釀金華本土爆發　公安局闢謠

▲浙江本土疫情,杭州,紹興,寧波。（圖／CFP）

▲浙江再爆本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省金華市近日突爆本土疫情！一名當地網友在微信群組內稱，婺城區某女性確診病例從事特殊職業，並傳染給87名服務過的男性等。隨後，相關資訊在網上大量傳播。目前，當地警方調查後闢謠，此為假消息。

浙江省金華市公安局江南分局4月17日在微信公眾號發布通報稱，近日，郎姓網友見微信群組內有人詢問金華疫情情況，為吹噓其了解真實內幕，便在群組內發布婺城區某女性確診病例從事特殊職業，並傳染給87名服務過的男性等不實信息，後相關信息在網上大量傳播，造成不良影響。

通報表示，金華市公安局江南分局迅速展開案件調查，郎男對編造虛假信息的違法行為供認不諱。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》。依法對虛構事實擾亂公共秩序的郎男（34歲）處以行政拘留的處罰。

4月15日，金華市區突發新一輪疫情。截至4月16日11時，金華市區（含婺城區、金東區、金華經濟技術開發區）累計發現新冠肺炎陽性感染者25例，其中2例已轉確診，目前均已轉送至方艙醫院隔離治療，目前情況穩定。

15日，金華經濟技術開發區對「三區」開展第一輪核酸檢測工作，共採集核酸樣本5502份，檢測結果均為陰性；婺城區開展區域核酸檢測，共採樣10.03萬人，截至目前除上述確診病例、新冠肺炎陽性感染者和尚在覆核中的可疑樣本外，均為陰性。

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