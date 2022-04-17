彰化+6！男聽阿妹演唱會染疫　星巴克、小吃店列足跡

▲彰化縣今日新增6例本土確診。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1210例本土個案，其中彰化縣新增6人，包括1名參加阿妹演唱會的30多歲男子、宜蘭北台灣進香團1例，另彰化縣政府衛生局公布有2處足跡，分別為彰化市星巴克彰基門市、彰化市民權路阿添蛤仔麵小吃店，縣長王惠美提醒，若有相關足跡重疊的民眾，請做好自我健康檢測。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，北台灣進香團今日新增為姊妹檔出遊，姊姊先發病，妹妹今日也出現病徵，Ct值為19，都在掌控之中，不會有擴散風險；另一名30多歲男子參加阿妹演唱會後，13日又參加台中市餐飲社交活動，接種2劑BNT確診。

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▲阿妹演唱會+1。（圖／彰化縣政府提供）

苗栗社交圈+1，為一名10多歲女性，Ct值16；彰基二林群聚新增一名70多歲男子CT值20，以及一名參加工作會議確診的40多歲男性，Ct值32；另外，還有一名30多歲男性打過3劑莫德納，曾到過雲林夜市以及台南商場。

▲▼彰化縣政府公布疫情資料。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局公布今日新增足跡，包括阿添蛤仔麵小吃店（彰化縣彰化市民權里民族路455號）以及星巴克彰化門市（彰化縣彰化市旭光路235號1樓）。

▲彰化縣政府公布今日新增確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

衛生局提醒，只要有拿下口罩、近距離接觸，受感染的機會就較高，像今天新增個案在宿舍同寢室、吃飯、上課，有很多機會接觸感染，因此，只要參加所有活動，記得注意勤洗手、戴口罩的習慣，飲食的時候避免跟不特定人用餐、多人合菜，就可以減少群聚的發生。