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快訊／新北警再傳確診！瑞芳分局2線3星警官染疫　同樓層3警陽性

▲ 疑涉代簽名冒領加班費 瑞芳分局警官遭檢調約談。（圖／記者郭世賢攝）

▲新北市政府瑞芳警分局。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局2線3星警官今（16日）中午發現有感冒症狀，故自行至診所快篩，結果為陽性，隨即再前往萬芳醫院PCR篩檢，結果呈現陽性確診（暫未編號）；另同樓層有3名警員自行快篩呈現陽性，待PCR檢測結果。

瑞芳警分局稍早證實指出，確診警官在16日中午發現自己有感冒症狀，自行至診所快篩，結果呈現陽性，並立刻通報分局，之後在前往萬芳醫院進行PCR篩檢，證實陽性確診，目前已返家自主居家照護；相關疫調、密切接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

瑞芳警分局即刻匡列同樓層進行快篩檢測，3名警員快篩結果呈現「陽性」，另將安排前往醫院進行PCR檢驗；分局針對整棟樓層進行全面性清消，同辦公室同仁均居家隔離。

瑞芳警分局表示，目前已啟動警安關懷小組，運用LINE群組關心居隔以及確診同仁的身心健康狀況，現階段除積極配合各項防疫措施，也同步加強各所、隊駐地環境及裝備清消，同時啟動分組、分流及異地辦公。

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