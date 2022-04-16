他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？網見菜色一面倒狂轟

▲你喜歡吃蔥油餅加蛋嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

記者李芷萱／綜合報導

近日台灣新冠疫情升溫，不少民眾因為足跡曾與確診者重疊，需依照規定進行隔離。一名民眾透露，15日收到隔離通知後便申請送餐服務，今（16）日送來的早餐卻讓他相當傻眼，直呼「是想把人給搞到拉肚子嗎？」討拍文一出被大批網友酸爆：「所以我今天早上吃的是垃圾嗎」、「真的很可惡！應該要配奶茶」。

這位新竹的網友在《爆怨公社》表示，15日收到隔離通知，當天傍晚就申請送餐服務，隔天早餐送來的是蔥油餅加蛋配保久乳，「是想把人給搞到拉肚子嗎？國小跟幼稚園小朋友早餐沒吃過這麼油配牛奶的，難道準備餐點的人都這樣給孩子吃的嗎？」

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這篇文章也掀起一陣熱議，「真的很可惡！應該要配奶茶」、「這不是很正常的早餐嗎？」、「比起中部早餐都是爌肉飯、炒麵、豬血湯之類的...這種早餐很清淡了」、「你可以叫外送」，也有家長尷尬表示，「我家小孩今天就吃這樣」、「我兒子幼稚園 ！假日也讓他吃這樣耶」、「怎麼辦，我常常給我女兒吃這樣的早餐欸」。

不過也有人緩頰，認為原PO應該是希望小孩可以吃清淡一點，但疫情期間也只能多忍一忍，「應該是統一配送的（沒得選擇），疫情起來太快，週邊配套沒辦法周全，忍耐著吃吧」、「畢竟是在非常時期，就當做偶爾給小孩嘗試不同的東西，嚐鮮嚐鮮。」