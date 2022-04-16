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「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場　吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場 吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場，吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪、石碇、深坑等地栽種高品質珠蔥，各地區的農會與農友的攜手推廣下，已慢慢打響出「新北珠蔥」品牌知名度，農業局宣告今年珠蔥推廣活動正式登場，將以「蔥滿溪望‧春遊東北角」為主題，搭配「農產商品化、山城新生、在地經濟串聯、觀光休閒、產業合作、新媒連結」等六大行銷主軸。

農業局表示，今年與凱撒飯店連鎖旗下之台北凱達大飯店合作「蔥蔥食光」珠蔥主題創意料理教室，採用平溪產地直送的高品質珠蔥入菜，運用不同料理手法融入法式擺盤藝術，由海內外廚藝比賽中獲得無數獎牌的台北凱達大飯店行政主廚戴于益親自示範教學，三場活動時間為4/19日、4/20日、4/27日，每場僅開放10位名額精緻教學，每位原價1200元，現在報名每位只要600元。

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場 吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲新北珠蔥新鮮上市。

副市長陳純敬特別頒發感謝狀予凱撒飯店，感謝凱撒飯店在疫情期間善盡企業責任為防疫挺身而出，且多年來支持新北小農，讓更多人看見「新北農特產品」。凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示，凱撒飯店連鎖秉持著與社會共好的發展理念，過去的一兩年我們有機會守護社會，讓更多民眾看見我們盡己所能貢獻心力，深感榮幸。希望透過與市府的合作，落實對顧客食安的承諾。

平溪農會理事長胡正吉表示，由於新北市府大力推動，讓平溪印象不再只是放天燈，更增加新特色作物「珠蔥」，不但帶動平溪景點發展，也促進平溪整體經濟結合。4/24日將於平溪農會旁廣場辦理產地展售會及餐會，現場規劃有市集展售會和珠蔥DIY專區供民眾購買及體驗。

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場 吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長陳純敬（左）頒發感謝狀予凱撒飯店旗下台北凱達大飯店行政主廚戴于益。

副市長陳純敬表示，「新北珠蔥」品牌展現出新北市農業所具備的多功能性，透過農產商品化及產業合作，將在地經濟進行多元串聯以創造產值，並營造安居樂業的友善生活空間以及獨特的觀光休閒環境，讓來到平溪旅遊的遊客，買到最健康安心的「新北珠蔥」農特產品。

此外，今年特別推出「蔥滿希望」祈福包，每份含運只要199元，讓大家動手完成「蔥滿希望」盆栽；另備受好評的小旅行今年每位優惠價只要799元，共有四個梯次，分別是4/30日、5/1日、5/2日、5/7日，每個梯次限量40名，可體驗下田摘採翠綠珠蔥、DIY可口的珠蔥點心、搭乘煤礦小火車、品嚐在地珠蔥饗宴。相關資訊請上「新北市農業局-稼日蒔光」臉書查詢或洽平溪區農會：02-2495-1051。

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場 吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長陳純敬與農友林珂竹共同推廣「蔥滿幸福」盆栽。

▲「蔥滿溪望‧春遊東北角」登場 吃喝玩樂探索新北珠蔥魅力。（圖／新北市農業局提供）

▲蔥滿幸福DIY盆栽。

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