百萬雄兵來了！高雄居家照護3級策略　預防海量確診拖垮醫療關鍵曝

▲高雄居家照護方案有專責基層診所加入，如同百萬雄兵一起抗疫。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市確診數字居高不下，已列入高風險區。市長陳其邁16日召開防疫記者會，並宣布居家照護方案流程，符合5條件者即適用居家照護。個案確診後經衛生單位通報，由居家照護中心評估條件並分流，此方案將會從陰轉陽個案做起，並在4月18日正式實施，並且會有專責基層診所投入，如同有「百萬雄兵」成為最堅強的抗疫先鋒。

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陳其邁表示，高雄市居家照護中心已經成立，分成醫療照護中心，由居家醫療團隊與專責診所負責；另一部分是生活關懷中心，提供10大生活關懷，由38區生活關懷專線負責。

▲高雄市居家照護方案流程出爐。（圖／高雄市政府）

陳其邁也公布高雄市確診者居家照護流程，首先，居家照護中心會先評估是否為65歲以下，是否能夠一人一室，是否為輕症、無懷孕36周以上或洗腎，以及家人未超過4位，若不符合，就會到23家專責醫院或加強型防疫旅館；假如符合上述條件，就會進入照護體系。

陳其邁說，符合居家照護的確診者，市府會指派專責診所負責，由基層診所進行視訊診療評估，由診所每天主動醫療關懷，若身體無不適症狀，居家照護會持續至解除隔離為止，隔離前會進行快篩或PCR，並進行7天自主健康管理。

若在居家照護過程中，身體出現不適症狀，確診者可打電話至專責的基層診所，由醫師負責診治，若是較緊急的醫療狀況，也可直撥醫療照護中心，有24小時醫護輪值，很嚴重的話，會立刻後送處理；假如有慢性病、糖尿病或是痔瘡發作，可進行通訊診療。

陳其邁指出，高雄市居家照護預計周一開始實施，會先從陰轉陽個案做起，因為個案在居家隔離或居家檢疫中，移動少也較安全。

陳其邁強調，高雄市居家照護有兩大原則，第一強調全人照護，確診時，指派專責醫師多次評估、全程介入，從預防診治到醫療處置，提供身體、心理完整照護機制，由第一線基層診所醫師、護理人員負責，每天由診所進行關懷。第二重點是分級醫療，將輕重症患者進行分流，保存醫療量能，讓病人獲得適切照顧。

據了解高雄市的做法是有基層醫師有進來，病人如果很多的話，配合七加一的方式，光是打電話就已經來不及了，所以必須仰賴基層醫師才有能力，可以說是「百萬雄兵」在基層做第一層的照護，這樣才能夠把病人照顧好，這樣才能夠有一級、二級到三級照護，這才是正確的做法，若是光靠社區醫院以上來協助，知情人士表示：「很快就會拖垮醫療量能」。

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