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新北近5百人選擇居家照護　關懷箱附10支快篩劑、口罩

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

▲新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市領先全國推出「居家照護」，累計至4月15日已有488名輕症者參與。新北市長侯友宜坦言，實施居家照護是第一線同仁最大的挑戰，從「清零」到「共存」階段會遇到磨合期和轉換期，疫調應該簡化、縮小匡列，才能專注照顧中重症者和高危險族群。

新北市政府推出居家照護關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩及快篩試劑各10入、溫度計、泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等，居家照護者可於24小時（1個工作日）內收到關懷箱，滿足民眾居家照護期間基本民生物資需求。

經發局並提供「新北線上經濟挺防疫 」採購資訊單，彙整foodomo、全家便利商店、家樂福線上購物和全聯福利中心的線上購物及相關優惠資訊。

此外，資訊單上也提供新北市場電商服務平台資訊，集結「來新北逛菜市」的PChome商店街及蝦皮購物賣場，提供全市配送服務，也包含三峽市場、泰山市場及林口市場的LINE線上購物資訊。

新北市場電商提供新鮮蔬果魚肉配送，經發局全方位民生服務，滿足民眾居家照護期間的民生需求，線上購物享優惠，生活需求物資不間斷，是防疫期間最堅強且可靠的後盾。

經發局補充，因居家照護關懷箱是由廠商進行理貨及配送，如下單時間遇週末或連假，將於下一工作日完成配送。居家照護關懷箱送至居家照護者家戶門口時，將由物流士通知民眾自行收取，避免接觸風險。

經發局表示，若逾時尚未收到「關懷箱」時，或針對關懷箱內容物有疑義時，可以聯繫「新北市Covid-19居家照護關懷中心」詢問及反應，以提供及時協助，服務時間為每週一至週日9點~18點，服務專線：(02)8953-5599分機1520。非服務時段，得留言或撥打1999。經發局也呼籲確診者在居家照護期間，要遵守相關指引及原則，並且配合防疫措施，保護自己也保護家人。

▼新北市衛生局提醒居家照護注意事項。（圖／新北市政府提供，下圖同）

▲▼0416新北疫情，居家照護注意事項。（圖／新北市政府提供）

▲▼0416新北疫情，居家照護注意事項。（圖／新北市政府提供）

▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

▲▼新北居家照護關懷箱。（圖／新北經發局提供）

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